Pékerman desvela cómo evitó que Messi jugara con España

José Pékerman fue la figura clave para que Leo Messi jugara con Argentina cuando España lo tenía casi atado de juvenil. En declaraciones recogidas por 'Marca' de 'Olé Summit 2025', el técnico argentino explicó cómo frenó que Messi actuara con la Roja.

Pékerman explicó que "estaba impactado, era el jugador del futuro. No me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición. Pero como ya estaban los papeles para que jugara el Mundial sub-20 para España, lo que lo hubiera bloqueado, nos tuvimos que apurar".

Hugo Tocalli era el técnico de la sub-20 y Pékerman, con mayor peso en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), movió los hilos para organizar un partido amistoso que convirtiera a Messi en un jugador únicamente convocable para la albiceleste.

"Tocalli me decía que tenía el equipo armado para el Sudamericano Sub 20, que empezaba en un mes. 'Cómo me decís que hay un chico ahora'. Le dije que no quería que jugara si no era necesario, sólo que jugara un amistoso, que firmara la planilla y enviarla a la FIFA. Y listo, España nunca más. Hablé con el presidente, le conté, dije que tenía ganas de venir, había que enviarle la convocatoria a Barcelona", relató.

El amistoso se disputó, Leo Messi se enfundó la camiseta de la albiceleste y Argentina ganó 8-0 a Paraguay. A partir de allí estuvo atado porque Pékerman explica que "estaban los papeles para que Messi fuera al Mundial sub-20 con España. Entonces arrancó el operativo".

En aquel momento, la FIFA tenía estipulado que "si un jugador jugaba para una juvenil, no podía jugar para otra selección. Estaban los papeles para que Messi, que tenía 18, fuera al Mundial Sub 20 con España. Entonces arrancó el operativo".

Pékerman añadió que "a Don Julio (Grondona) le dije que buscara cualquier rival, que Tocalli estaba al tanto, pero con una condición: que el partido fuera en Argentinos. Si ahí había jugado Diego...".

Esta estrategia actualmente no le hubiera funcionado a Argentina para atar a Messi de manera definitiva. Los futbolistas de juveniles pueden jugar con el equipo que les permite su pasaporte y, los menores de 21 años, tienen la opción de disputar 3 partidos con la absoluta y después cambiar de selección.

Un cambio que llegó a raíz del 'caso Munir', quien jugó un solo partido con España para posteriormente enrolarse a la selección de Marruecos.