Pedro Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal tras la polémica por la bandera palestina

La celebración del título de Liga del FC Barcelona ha trascendido el ámbito deportivo y ha abierto un nuevo frente político e internacional.

El gesto de Lamine Yamal ondeando una bandera palestina durante la multitudinaria rúa del Barça por las calles de Barcelona ha provocado reacciones enfrentadas entre Israel y Palestina. Sin embargo, el respaldo más contundente al futbolista ha llegado desde el Gobierno español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió públicamente al joven delantero y cargó contra quienes han acusado al jugador de fomentar el odio. "Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es 'incitar al odio', o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia", afirmó Sánchez en un mensaje difundido este jueves.

El jefe del Gobierno fue más allá y subrayó que el gesto de Lamine Yamal representa el sentir de buena parte de la sociedad española respecto a la situación en Gaza. "Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él", añadió.

Israel acusa a Lamine Yamal de "fomentar el odio"

Las palabras de Pedro Sánchez llegan después de la dura reacción del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien criticó al futbolista del Barcelona a través de la red social X.

Katz acusó al jugador de "incitar contra Israel y fomentar el odio" y pidió al club azulgrana que se desmarcara de manera clara del gesto del extremo.

El dirigente israelí reclamó además que el Barça dejara claro que "no hay lugar para la incitación ni el apoyo al terrorismo", vinculando indirectamente el apoyo a Palestina con el contexto del conflicto abierto tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza.

La polémica ha provocado una fuerte división en redes sociales y entre aficionados. Mientras desde Palestina se multiplicaron los mensajes de agradecimiento hacia el futbolista, algunos seguidores israelíes compartieron vídeos rompiendo camisetas del jugador azulgrana.

El gesto de Lamine Yamal se convierte en símbolo en Gaza

La imagen de Lamine Yamal sujetando la bandera palestina durante la celebración del título liguero ha adquirido una enorme repercusión en Gaza. En el campamento de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza, jóvenes palestinos llegaron a pintar el rostro del futbolista junto a la bandera palestina sobre los escombros de edificios destruidos por los bombardeos.

Otras imágenes difundidas en redes sociales muestran el nombre del delantero escrito sobre la arena de la playa, mientras que la Asociación Palestina de Fútbol también agradeció públicamente el gesto del jugador.

A sus 18 años, Lamine Yamal se ha convertido no solo en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, sino también en una figura de enorme impacto social y político.

Las declaraciones de Pedro Sánchez han elevado aún más la dimensión política del caso, situando el debate sobre Palestina y la libertad de expresión en el centro de la actualidad deportiva y social en España.