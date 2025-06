Pedro Rodríguez: "Daría el Balón de Oro a Pedri"

Pedro Rodríguez mide mucho sus apariciones ante los medios de comunicación. Sus palabras son preciadas para un futbolista de 37 años que sigue en activo y ha renovado una temporada más por la Lazio como consecuencia de su gran rendimiento. Pedro nunca falla cuando se le necesita. En esta ocasión, el delantero concedió una entrevista a Manoj Daswani para 'El Día' de Tenerife, de Prensa Ibérica, donde expone su visión del fútbol con la perspectiva de su experiencia.

Pedro jugó al lado del mejor de la historia, Leo Messi, y ha tratado con muchos ganadores y aspirantes al Balón de Oro. Si formara parte del jurado, este año lo tendría muy claro: su ganador sería Pedri González. "Por supuesto daría a Pedri la máxima puntuación. Luego a Lamine Yamal. Y quizá otros candidatos que están ahí son Dembelé o Raphinha, pero me encantaría que ganase Pedri. Para nosotros es un orgullo y un placer tener a otro tinerfeño y canario en la élite del fútbol, llevándolo como lo está llevando, con un comportamiento ejemplar y siempre dándolo todo en el campo. Para mí no hay dudas: es el mejor en su posición en todo el mundo".

El futbolista canario aún tiene el Barça en su corazón y está al caso de los contactos con Nico Williams. Pedro considera que sería un gran fichaje para el conjunto barcelonista: "Es un jugador que les vendría bien, con mucho futuro. Se compenetra muy bien con los otros jugadores de la selección que ya forman parte del Barça. Ojalá puedan cerrarlo, que no sé si está ya concretado o en qué punto, pero si llega, será una alegría para el barcelonismo. Seguro".

Pedri celebra un gol con el Nápoles / EFE

A título personal, el jugador continúa disfrutando del fútbol y tiene el objetivo de "retirarme feliz. Antes, me gustaría disfrutar de este último año con la Lazio. Me gustaría que nos ubicásemos en una buena posición desde el principio y, siempre lo he dicho, me gustaría irme con otro título. Sé que es difícil, pero pondré todo de mi parte. Pero mi gran objetivo es el de retirarme feliz, con la familia disfrutando de mis últimos partidos y por supuesto con la idea de seguir en algo relacionado con el fútbol. Después de tanto tiempo, ese vínculo no lo vamos a perder".

La llamada de Guardiola

De su etapa en el Barça rememoró que la oportunidad que tuvo con el primer equipo. Pedro recuerda como "me llamó Guardiola a su despacho y me dijo que se había puesto malo Ezquerro con una gastroenteritis. Sinceramente, en el primer momento ni me lo creía. Estaba todo nervioso, llamé a mi familia y ellos montaron una fiesta en Abades para ver el partido. Les dije que no esperaba jugar ni un minuto, pero sí. Debuté. Y encima sustituyendo a Samuel Eto'o. Todo era impresionante. El debut es un momento muy bonito de tu carrera y aún tengo enmarcado el momento en mi casa de Abades".

Pedro Rodríguez, con su perseverancia y calidad, triunfo en el Barça. Una selección que siempre es muy complicada. "Algunos compañeros llegaron a la élite y otros no. Eran todos futbolistas impresionantes. Ya estaba Piqué, por ejemplo. También el hijo de Songo’o, Víctor Vázquez, Giovanni dos Santos, Bojan… Algunos tuvieron la posibilidad de llegar y otros desgraciadamente se quedaron rezagados. Al final, es fútbol, es el Barça. Eligen a algunos y a otros no".