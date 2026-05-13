Pedro Rodríguez busca la gloria en Roma

Pedro Rodríguez es un futbolista eterno. Se marchó del FC Barcelona ofreciendo como último servicio el gol que brindó la Supercopa de Europa en 2015. Para llegar hasta ese punto, pocos meses antes asistió a Neymar para sentenciar la victoria en la Champions League de Berlín, la última que ha conquistado el cuadro blaugrana.

Pedro no falla en finales y la Lazio se encomienda al tinerfeño para intentar conseguir su octava Coppa esta noche de miércoles en el estadio Olímpico de Roma frente al Inter (21.00 h.).

Pedro Rodríguez anotó el primer gol del Barça en la final de Wembley del 2011 / ANDY RAIN / EFE

El delantero quiere poner un broche de oro a su etpa en el fútbol italiano con un título que se sumaría a los 26 que ya tiene en su carrera profesional, incluyendo el primero, con el que empezó todo: la Liga de Tercera División con Pep Guardiola.

Un jugador de récords

Con el Barça y la selección lo ganó todo. En el Chelsea conquistó la Premier League, la FA Cup y la Europa League. Pedro ha sido el único jugador español capaz de marcar en una final de la Champions, en la inolvidable de Wembley en 2011 y de la Europa League, con el Chelsea frente al Arsenal en 2019.

Pedro es un ídolo en la Lazio / Riccardo Antimiani / EFE

Pedro es un hombre de récords y de no fallar en las finales. Maurizio Sarri lo tiene claro y le dará la oportunidad de jugar ya sea de titular en el transcurso del partido. La Lazio tiene por delante una semana para levantar un título y, además, el domingo frustrar a la Roma en su objetivo de entrar en la Champions de la próxima temporada. El conjunto lazial también necesita ganar para entrar en Europa ya que no lo conseguirá por su clasificación en la Serie A, donde se encuentra en media tabla.

En el FC Barcelona aún está muy presente el impresionante año 2009 en el que consiguió marcar en las seis competiciones posibles. El sextete hubiera sido imposible sin Pedro con sus goles en la final de la Supercopa de Europa frente al Shakhtar Donetsk y la final del Mundial de Clubs ante Estudiantes de la Plata que mandó el partido a la prórroga donde Messi decidió con el célebre gol con el escudo.

Trayectoria en la élite

Pedro, a sus 38 años, ha jugado en el Barça, Chelsea, Roma y Lazio. Una carrera impresionante a la que puede poner punto y final este verano, según se apunta desde Italia. Don Pedro ha logrado llegar a una longeva edad manteniendo un altísimo nivel competitivo. Tuvo propuestas para marcharse a campeonatos exóticos, como Qatar o Japón, pero siempre priorizó el aspecto deportivo y militar en una Liga de primer nivel europeo.

Pedro celebra un gol con el Chelsea / EFE

Ahora será el momento de tomar decisiones. En la Lazio es venerado, como lo fue en el Chelsea y, muy especialmente en el Barça, donde se le recuerda con mucho cariño. Se tuvo que ir por falta de minutos y demostró que en sus botas guardaba mucho fútbol. Tanto que Mourinho se llevó una gran alegría por poder ficharlo y dejó 35 millones a las arcas del FC Barcelona.

Pedro es un jugador ejemplar y se merece esta Coppa, aunque delante tendrá al todopoderoso Inter, ganador del Scudetto y que busca su décimo título copero para ir a la caza de la Juventus que lleva 15. Los de Cristian Chivu también quieren hacer su historia con el doblete, pero delante tendrán a una Lazio guerrera con un Pedro como punta de lanza.