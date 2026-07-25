Pedro Porro, sobre la salud mental: "Ha habido mucha gente que machacaba mucho a Ferran Torres y si ese hombre no hubiese estado bien de cabeza, a lo mejor no nos habría dado el gol de la victoria en el Mundial"

La Velada del Año VI también contó con representación de los campeones del mundo con la selección española. Alejandro Grimaldo y Pedro Porro aparecieron en el Estadio de La Cartuja de Sevilla pocos días después de conquistar el Mundial con España y recibieron una sonora ovación por parte de los asistentes al evento organizado por Ibai Llanos.

El primero en intervenir fue Grimaldo, nuevo futbolista del Atlético de Madrid, que se prestó al juego de elegir a qué compañero de la selección le gustaría enfrentarse en una futura edición de La Velada. "De la selección me pelearía con Pedro Porro. También me gustaría subirme al ring con Cucurella, pero ahora mismo no está aquí", aseguró entre risas.

El lateral también señaló a Gavi como uno de los futbolistas que podrían ofrecer un mayor espectáculo dentro del ring. "Gavi es el jugador que más juego daría en La Velada" afirmó Grimaldo. Una opinión compartida por el periodista Javi Hoyos, que también consideró que el centrocampista del Barça sería uno de los jugadores más entretenidos de ver en un combate de boxeo.

Pedro Porro, en La Velada del Año 6 / La Velada del Año 6

Todos contra Cucurella

Posteriormente apareció Pedro Porro, quien recogió el guante lanzado por su compañero y también eligió a Marc Cucurella como posible rival: "Soy un chico muy tranquilo, pero también me gustaría pelearme con Cucurella". Ambos campeones del mundo coincidieron así en señalar al lateral del Real Madrid como uno de los grandes candidatos a participar en una hipotética Velada protagonizada por jugadores de la selección.

La importancia de la salud mental

Más allá de las bromas, Porro recordó el complicado camino que tuvo que recorrer antes de proclamarse campeón del mundo. "Venía de unos momentos no muy buenos en la selección, pero estoy muy feliz de haberle dado la segunda estrella a España. Son muchos momentos los que tienes que pasar para llegar al máximo nivel. Quiero dar las gracias a la gente que está detrás de mí y que tanto me ha ayudado", manifestó.

Ferran Torres con el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer la final contra Argentina / EFE

Mensaje de apoyo a Ferran

El futbolista también reivindicó la importancia de la preparación psicológica y puso como ejemplo a Ferran Torres, autor del gol que dio el título mundial a España. "Hay veces que el tema mental es muy importante. Lo dije justo después de la final. Ha habido mucha gente que machacaba mucho a Ferran y, si no hubiese estado bien de cabeza, con la mentalidad necesaria para poder con todo, a lo mejor no nos habría dado el gol de la victoria", explicó.

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"Tienes que estar preparado física y mentalmente para un Mundial”, concluyó Porro. Una reflexión que permitió al internacional español recordar todo lo vivido durante el campeonato antes de sumarse al tono distendido de La Velada del Año 6 y desafiar, aunque solo fuera entre bromas, a su compañero Cucurella.