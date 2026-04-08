Pedro Martín, especialista arbitral, sobre la expulsión a Pau Cubarsi: "Es roja, pero no le quiere echar"

Los cuartos de final de la UEFA Champions League han arrancado con una intensidad propia de las grandes noches europeas. El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ha comenzado con un ritmo frenético, dejando claro desde los primeros minutos lo mucho que hay en juego.

Ambos equipos han salido como un tiro, generando ocasiones claras en ambas porterías. Tanto Joan García como Musso han tenido que intervenir desde muy temprano para evitar el primer gol, reflejando el carácter ofensivo con el que los dos conjuntos han planteado el partido. El Barça ha asumido el control en los compases iniciales, dominando la posesión y tratando de imponer su estilo de juego. La circulación rápida de balón y la presión alta han sido claves para encerrar al Atlético en su propio campo durante varias fases del encuentro.

Roja a Cubarsi y gol del Atlético de Madrid

Sin embargo, el Atlético de Madrid no se ha quedado atrás. El conjunto rojiblanco ha respondido con transiciones rápidas y peligrosas, aprovechando cada recuperación para intentar sorprender a la defensa azulgrana. La importancia del choque se ha hecho evidente en cada acción. Los nervios están a flor de piel, y ambos equipos están midiendo cada pase y cada entrada para evitar errores que puedan costar caro en una eliminatoria tan igualada.

Tras un inicio de alto voltaje, el Atlético de Madrid se ha adelantado al marcador con un golazo de libre directo de Julián Álvarez. El delantero argentino la colocó en la misma escuadra tras una falta previa a Giuliano.

¿Era expulsión?

Corría el minuto 42 de partido, cuando un pase de Koke al espacio, dejaba solo al hijo del 'Cholo' Simeone. Giuliano, que no contactó con el balón y le pasó por atrás, por la espalda, recibió un contacto de Cubarsi, que lo derribó.

El colegiado del encuentro, el rumano István Kovács, tras una primera amarilla, revisó la acción en el VAR y le señaló la tarjeta roja. En la SER, consideran que es un grave error del central de Girona. "Nunca había visto así a Cubarsí, es muy raro". "Si pita falta tiene que ser roja, se iba solo", añadían en la radio.

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En la Cope, Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, considera que era de expulsión, "pero que no lo había querido echar", cerraba.