Pedro León, exjugador del Real Madrid, opina sobre el Barça de Pep Guardiola: "Era insufrible porque era estar 90 minutos detrás de la pelota"

Han pasado ya 14 años desde que Pep Guardiola puso fin a su etapa como entrenador del FC Barcelona, pero su legado sigue muy presenta a día de hoy. El técnico de Santpedor conquistó un total de 14 títulos a lo largo de cuatro temporadas: tres ligas, dos Champions League, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes.

El estilo de juego de Guardiola en el conjunto azulgrana se basaba en el juego de posición, donde predominaban el control de la posesión y la circulación del balón. Sin embargo, cuando el equipo perdía la pelota, ejercía una presión alta para recuperarla cuanto antes.

El objetivo era claro: que sus rivales corrieran detrás del balón y así minimizar sus opciones de ataque. Una de sus señas de identidad era el uso del 'falso 9'. Al jugar sin un delantero centro puro, el futbolista que ocupaba esa posición arrastraba a los defensores centrales fuera de su zona, generando espacios que aprovechaban los extremos.

El entrenador de Santpedor explicó cuál fue el motivo principal por el que se marchó del Barça: "Cuatro años es una eternidad para ser entrenador del Barça. El tiempo lo desgasta todo. Yo me he vaciado y necesito rellenarme".

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

La opinión de Pedro León sobre el Barça de Guardiola

Hace unos días, Pedro León, exjugador del Real Madrid y actual presidente del Real Murcia CF, acudió al pódcast de 'El After de Post United', presentado por el periodista Steve Calzada, donde habló sobre cómo era jugar contra el Barça de Guardiola.

En primer lugar, quiso dejar claro que jugar contra ese equipo "era insufrible", ya que "era prácticamente estar los 90 minutos del partido detrás de la pelota".

"Correr detrás de la pelota e intentar presionarles, y siempre encontrarte con el hombre libre, siempre. Incluso si ibas al marcaje individual, jugaban con el portero y esperaban a que apareciera el hombre libre para, con cualquier movimiento, atacarte en superioridad. Era insufrible. Recuerdo que era correr, correr y correr", reconoció en 'El After de Post United'.

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Por último, señaló que cuando recuperaban el balón "no podías hacer mucho más porque estabas liquidado de tanto correr detrás de ellos".