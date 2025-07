Dro: "No sabía ni cómo celebrar el gol"

La pretemporada del Barça ya tiene su primer nombre propio, y éste es el de Pedro Fernández, apodado futbolísticamente como Dro y que cerró la cuenta del amistoso en Kobe con un gran empalme que no hizo más que ampliar las enormes expectativas depositadas en el delantero gallego.

"Increíble, la verdad. Entré nerviosillo, me cayó la primera y entró. Muy feliz. Era la primera vez con el mejor club del mundo y estaba muy nervioso. Pero hablé con Hansi, con mis compañeros y me calmaron", aseguró el joven futbolista en la zona mixta del Noevir Stadium de Kobe.

X

El de Nigrán explicó lo que pidió Flick antes de entrar sobre el terreno de juego, cuando sustituyó a Marcus Rashford en la segunda mitad: "Hansi me dijo al entrar que disfrutase, que hiciera lo que sabía con balón y que sin balón apretase. Me han felicitado todos, contentos por mí. No me lo creía cuando he marcado el gol, no sabía ni cómo celebrar", admitió.

Preguntado por su referente futbolístico, Dro no tuvo dudas: "Me parece espectacular lo que hace Pedri en el campo y lo admiro mucho. El vestuario me ha recibido espectacular. El primer día ni subía a desayunar, estaba en el vestuario que no sabía ni si podía mirar el móvil".

Por último, Pedro Fernández se definió como futbolista y lo tuvo muy claro: "Intento disfrutar, hacer lo que sé y ya está. Dejarme todo en el campo. Soy un futbolista técnico, que me gusta regatear y ser feliz en el campo. Paciencia sobre todo, ir muy poco a poco, acaba de empezar".

Eric Garcia: "Podemos mejorar la temporada pasada"

Si Dro cerró la cuenta, Eric Garcia la abrió. "Fue un partido difícil, después del viaje, pero era importante coger ritmo y si es con victoria, mejor. Nosostros nos exigiremos, la temporada pasada estuvo muy bien pero podemos mejorar y traer un título más a casa. Si podemos añadir la Champions, mejor", señaló en zona mixta.

Sobre la posición de lateral derecho, dijo: "Intento ayudar al máximo, jugar donde el mister me pida. Ahora estoy jugando más de lateral derecha, me gusta la posición, en el Girona jugaba allí... al final, jugaré donde me ponga el mister".

Eric garcia también habló, y muy bien, de los fichajes, así como de Dro y los canteranos. "A Joan ya lo conocíamos de la Liga, es un porterazo. Ya se ha visto en los entrenos lo que cuesta marcarle gol. Contento de que esté con nosotros. Roony en los entrenos ha sorprendido mucho, Marcus todo el mundo sabe lo bueno que es. Dro tiene muchísima calidad, todos los jóvenes que están con nosotros son muy buenos", fueron sus palabras.

Jofre Torrents: "He cumplido un sueño"

Por su parte, el canterano Jofre Torrents admitió estar "muy feliz por haber cumplido el sueño desde bien pequeño, que era debutar con el primer equipo del Barça. Estaba algo nervioso, pero en el césped se nos han ido los nervios. El mister nos aconseja hacer lo que sabemos. Hay que seguir trabajando, me defino como un lateral técnicamente bastante bueno, sé romper líneas en conducción y defensivamente, es lo que más me cuesta, pero me considero fiable y que lo da todo".

"A Marc Bernal y Pau Cubarsí los conozco desde pequeño y me han tratado muy bien. Y quien también lo está haciendo y quiero destacar es Fermín López, dijo un Jofre Torrents que ha tenido como referentes "desde siempre a Jordi Alba y en los últimos años, a Balde".