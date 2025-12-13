Cuando Pedro Escartín, mítico árbitro y seleccionador, 'fichó' por el Barça

El Guadalajara-Barça de este próximo martes 16 de diciembre se disputará en el campo Pedro Escartín. Des del 1 de abril de 1970 el campo de fútbol del Guadalajara quedó bautizado como el campo de fútbol Pedro Escartín. Escartín no había tenido excesiva relación con la ciudad castellana ni con el Club Deportivo Guadalajara.

Sus méritos para dar nombre a este campo fueron su extensa trayectoria en el fútbol español siendo una de las figuras más reconocidas y polifacéticas del siglo XX. Escartín fue futbolista y seleccionador español en dos etapas breves pero su faceta más reconocida fue la de árbitro y periodista.

Escartín, en el centro de la imagen / RFEF

La breve relación entre Pedro Escartín y el Barça se limita al año 1961. Si algún curso resume a la perfección la capacidad especial del Barça para pasar del día a la noche en todos los ámbitos lo encontramos en la temporada 60-61.

El Barça cuenta con una de sus mejores plantillas de su historia con Kubala, Suárez, Evaristo, Kocsis, Czibor, entre muchos otros, y logra eliminar por primera vez al Real Madrid en la Copa de Europa. Los de Orizaola pierden en cambio la maldita final de los postes en Berna y unos días antes cometen el error histórico de vender a Luis Suárez. Todo ello provocado a causa de una gran crisis económica y social con Escartín como curiosa mecha.

Uno de los capítulos más curiosos de aquella campaña fue la contratación 'fantasma' de Pedro Escartín como secretario técnico del Barça.

La prensa informó el 17 de febrero de 1961 que el presidente Miró-Sans le había firmado un contrato de cinco años al entonces seleccionador español. El sueldo de 1.750.000 pesetas anuales era un salario estratosférico paras la época y siete veces superior al que cobraba Josep Samitier, probablemente el mejor secretario técnico de la historia del Barça.

Miró-Sans quiso contratar a Pedro Escartín / Archivo

La junta directiva blaugrana, alertada por la filtración y el escándalo que había causado la noticia en el barcelonismo, se reunió de urgencia y en ausencia del presidente Miró Sans no negó la contratación pero decidió declararla nula. Todo quedaba en manos de Francesc Miró Sans que tenía un papelón importante.

La junta precisó que la contratación de Pedro Escartín se debía hacer en unas condiciones diferentes a las pactadas: "De acuerdo con nuestros Estatutos y posibilidades económicas, es decir, en función de los resultados deportivos y económicos" y siempre que se intentara "una reforma de las condiciones publicadas".

Pedro Escartín fue un personaje muy famoso en el fútbol español en el siglo XX / Archivo

Al margen del factor económico, lo que más indignó al barcelonismo es que Pedro Escartín tenía una simpatía evidente por el Real Madrid y una evidente significación franquista.

En el libro 'Barça Inèdit' de Frederic Porta y Manel Tomás los autores recordaban en el diario El Alcázar un desagradable artículo de Pedro Escartín en 1939 titulado 'Cómo murió José Suñol Garriga', en el que se refería con grandes dosis de crueldad y sarcasmo gratuitos a la trágica desaparición del presidente mártir del FC Barcelona al inicio de la Guerra Civil.

Pedro Escartín es uno de los árbitros más famosos de la historia del fútbol español / Archivo

Con todo el escándalo surgido, el propio Pedro Escartín se pronunció renunciando a su fichaje por el Barça pero el lío fue tan colosal que acabó con la dimisión de Francesc Miró Sans el 28 de febrero de 1961. Este hecho provocó que la Junta Gestora asumiera el mando hasta las siguientes elecciones que ganó Enric Llaudet.

En este tránsito el Barça vendió a Luis Suárez al Inter en uno de los errores deportivos más graves de la historia del club.

La presión del entorno barcelonista y las peñas del club fue clave para que Pedro Escartín no fichara por el Barça. Su prestigio a nivel español era inmaculado pero entre la afición del Barça no se entendió que se quisiera contratar a una persona con evidentes simpatías por el Real Madrid y por el régimen franquista.

En su momento el movimiento de Miró-Sans se entendió como una decisión desesperada de un presidente que había pasado de ser el impulsor de la construcción del Camp Nou al causante de una grave crisis económica y que acabaría derivando en una década de frustraciones constantes en el club blaugrana.