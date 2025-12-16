¿Quién fue Pedro Escartín, la figura de referencia que da nombre al estadio donde el Barça debuta en Copa?: "En el fútbol he sido de todo menos balón"

"En el fútbol he sido todo, menos balón", contaba de sí mismo Pedro Escartín, figura mítica en el fútbol español de los primeros años del siglo XX, uno de esos personajes que, sin haber sido una gran estrella con el balón en los pies, acabó marcando la historia del fútbol español desde casi todos los ángulos posibles: jugador, árbitro, seleccionador, periodista, escritor y directivo.

Escartín da nombre al estadio del Guadalajara, un recinto estrenado en 1970 y en el que el Barça inicia la defensa del título de Copa que conquistó la pasada temporada.

Nacido en Madrid el 8 de agosto de 1902, dedicó toda su vida al fútbol: de joven fue jugador en la Real Sociedad Gimnástica Española, club madrileño de la época, donde actuó como extremo. No llegó a ser una figura destacada como futbolista, pero el contacto con el juego y con el incipiente fútbol organizado le abrió la puerta a su verdadera vocación: entender, explicar y arbitrar el deporte que empezaba a apasionar a España.

Pionero

Escartín se convirtió en árbitro internacional en 1928, año en el que ya participó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, y se mantuvo en la élite del arbitraje hasta 1948. Fue el primer árbitro español en acudir a un Mundial, en Italia 1934, donde dirigió varios encuentros.

Arbitró cientos de partidos oficiales (las cifras hablan de más de 800) entre competiciones nacionales e internacionales. Ingresó en el comité disciplinario de la FIFA, en el que permanecería 27 años, lo que da idea del peso que tuvo en la institucionalización del fútbol mundial.

Su figura se asocia a un tipo de colegiado riguroso, didáctico y muy respetado, que ayudó a profesionalizar y a homogeneizar el arbitraje en un fútbol que aún estaba dejando atrás la etapa casi amateur.

Reglamento de Fútbol comentado, de Escartín / -

Seleccionador y técnico

Terminada su etapa como árbitro, Escartín dio otro giro a su relación con el balón: se convirtió en entrenador y seleccionador.

Fue seleccionador español absoluto en dos etapas distintas, en las décadas de 1950 y 1960, y participó en el proceso que condujo a España al Mundial de Chile 1962.

Desde distintos cargos técnicos fue uno de los principales impulsores de las selecciones “B” y del trabajo de cantera en los clubes, defendiendo que el futuro del fútbol pasaba por estructuras formativas sólidas y por dar rodaje internacional a jugadores no consolidados.

En los despachos, además de su labor en FIFA, participó en órganos arbitrales y comisiones federativas en España, contribuyendo a ordenar los comités de árbitros y las competiciones.

Pedro Escartín / -

Periodista y escritor de referencia

Paralelamente, Escartín desarrolló una larguísima carrera como periodista y divulgador. Trabajó en diversos medios escritos —entre ellos diarios deportivos de primera línea— y se convirtió en una firma habitual en las páginas de opinión y análisis arbitral. Empezó a ejercer el periodismo en 1922, en el semanario Madrid Sport, y de forma ininterrumpida continuó hasta meses antes de su muerte, en 'Marca'.

Dentro de esa dilatada trayectoria, su pluma firmó en los diarios Heraldo de Madrid, El Alcázar, La Tarde y Pueblo, así como para las agencias Logos, EFE y La Prensa. Por último también colaboró en Radio España y Radio Centro.

Como prolongación de su actividad periodística y arbitral publicó, en 1941, el Reglamento de fútbol asociación, con más de veinticinco ediciones y reimpresiones, considerado como la “Biblia” de las reglas de juego en todos los países de habla hispana. Además publicó monografías sobre los Mundiales desde 1950 hasta 1974 (con la excepción del de Suiza 1954).

Busto de Pedro Escartín en Madrid, obra de Juan Serrano / Luis Garcia

El reglamento de referencia

Su aportación más duradera, sin embargo, está en los libros: es autor del célebre “Reglamento de fútbol comentado”, obra de referencia para árbitros, entrenadores, jugadores y aficionados, que llegó a tener decenas de ediciones y aún hoy se cita como texto clásico para entender la normativa del juego.

Publicó otras obras técnicas y divulgativas sobre fútbol, todas con el sello de un especialista que conocía el deporte desde dentro, del césped a los despachos.

En esencia, fue uno de los primeros grandes “explicadores” del reglamento en España: alguien que bajó a tierra las normas, las contextualizó y ayudó a que el gran público comprendiera mejor el porqué de muchas decisiones arbitrales.

Imagen del estadio Pedro Escartín, de Guadalajara / Chris Clements

Decenas de homenajes

La dimensión de Escartín se refleja en los homenajes que recibió: en 1988 la FIFA le otorgó la Orden del Mérito, uno de los máximos reconocimientos del organismo, por su contribución al desarrollo del fútbol y del arbitraje.

La Real Federación Española de Fútbol lo recuerda como el primer árbitro internacional español y como una figura total: futbolista, árbitro, seleccionador, periodista y escritor, siempre al servicio del mismo objetivo, hacer crecer el fútbol.

Su labor tampoco pasó desapercibida en los organismos internacionales: en 1994 recibió un homenaje a su trayectoria en el que participó Joao Havelange, entonces presidente del máximo organismo futbolístico mundial.

Havelange recordó en aquel acto que la FIFA había distinguido a Pedro Escartín con la Orden del Mérito, un reconocimiento reservado a poco más de una treintena de personas en todo el mundo.