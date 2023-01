Pedri: "Xavi tiene la culpa en el gol de hoy"

"El entrenador siempre me dice que llegue más al área y chute, que tome riesgos, que me atreva en el uno contra uno..." "¿La jugada del gol? Resbalé, vi espacio, divido y encuentro a Gavi, que metió el cuerpo y se la dio a Dembélé para que anotara"

El centrocampista canario del FC Barcelona, Pedri, aseguró después del partido entre el equipo azulgrana y el Atlético de Madrid, finalizado con victoria catalana por 0-1 gracias a un gol de Dembélé, que "Xavi tiene la culpa en el gol de hoy".

Pedri se refería a que el entrenador egarense "siempre me dice que llegue más al área y chute, que tome riesgos, que me atreva en el uno contra uno... Me siento cada vez más cómodo arriba, por lo que Xavi tiene culpa en el gol de hoy".

El canario fue quien combinó con Gavi para que el andaluz asistiera a Dembélé para el 0-1 en el minuto 22 de partido. El canario explicó así la jugada: "Resbalé, vi espacio, divido y encuentro a Gavi, que metió el cuerpo y se la dio a Dembélé para que anotara".

Pedri, que jugó como falso extremo por banda izquierda pero con protagonismo en el juego interior del equipo por dejar el carril a Balde, aseguró que se encuentra cómodo con este sistema porque "estoy más cerca del área y es más cómodo crear desde allí, además de que el equipo tiene superioridad en el medio".