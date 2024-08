Pedri vuelve a entrenarse y apunta a Mestalla

El Barça iniciará la Liga este sábado a las 21:30 en Mestalla. Será el primer partido de la era Flick en un estadio muy complicado para cualquier equipo, como lo es Mestalla. Los dos equipos llegan en dinámicas diferentes y con el mercado de fichajes en mente, ya que ambos tienen pendientes salidas y posiblemente algún que otro fichaje. Con la incertidumbre de quién llegará a tiempo para ser inscrito, Flick podrá contar muy probablemente con Pedri para el duelo ante el Valencia.

La decisión es de Pedri

El centrocampista canario sigue avanzando con pasos firmes de manera más que favorable en lo que sigue siendo su recuperación, las sensaciones son positivas y ya se entrena con el grupo tras haber sufrido un esguince lateral interno de grado número 2 en la rodilla izquierda durante la Eurocopa.

La entrada de Kroos lo apartó de toda la pretemporada del Barça, y tras volver a los entrenamientos esta semana, ya se entrena con el grupo con buenas sensaciones. El jugador dio este jueves otro paso adelante al volver a entrenarse junto a sus compañeros. Todavía no fuerza más de la cuenta, pero el optimismo reina en un equipo barcelonista falto de efectivos en la medular tras las salidas de Sergi Roberto y Oriol Romeu, la dificultad de inscribir a Pablo Torre por el límite salarial y la lesión de Frenkie de Jong.

Al no tener ritmo ni haber podido entrenarse al cien por cien, parece difícil que Hansi Flick lo saque al césped para el partido del sábado en Valencia, pero si las sensaciones del jugador son buenas, Pedri podrá tener minutos en el estreno liguero. Hansi Flick está dando confianza a Marc Casadó y Marc Bernal para llevar la manija del equipo, pero frente al Mónaco se vio que la responsabilidad les puede pesar y el alemán está ansioso por el regreso de Pedri. Flick espera el regreso del español y este viernes sabrá si podrá contar con él o no.

Los elegidos del filial

Ante la falta de efectivos y a unas horas de la convocatoria, Flick ha contado este viernes con Marc Bernal, Casadó, Sergi Domínguez, Héctor Fort y Gerard Martín. También Pau Víctor, pese a que ya es jugador del primer equipo. Los mencionados anteriormente, parece ser que són los jugadores elegidos del filial para el duelo ante el Valencia en Mestalla. Flick ya ha demostrado que cuenta con los jugadores de la Masía y le pueden ser muy útiles de cara a la temporada. Ya contamos en SPORT que Flick ha quedado gratamente sorprendido por el rendimiento general. A la mayoría les conocía más o menos y tenía informes, pero ha podido 'descubrir' otras piezas de las que ha quedado 'prendado'.

De vuelta ya de Estados Unidos, el técnico germano ha ido descartando jugadores del filial. Y es que el Barça Atlètic de Albert Sánchez hace semanas que arrancó también con un roster plagado de juveniles e incluso cadetes a la espera de que Hansi Flick dicte ahora los que deben incorporarse con el filial y los que siguen con la primera plantilla. Toni Fernández, Guille, Unai, Alexis Olmedo, Quim Junyent, Kochen, Noah Darvich, Astralaga y Andrés Cuenca, no se han entrenado.

Lenglet sí, Faye no

La sorpresa del entrenamiento ha sido la presencia de Clément Lenglet. El central francés, que está en la rampa de salida del club, podría entrar en convocatoria contra el Valencia si no se resuelve su futuro en las próximas horas. El Barça sigue pendiente de concretar la salida de Clement Lenglet para poder mejorar la situación de fairplay financiero y seguir inscribiendo a los futbolistas que faltan.

Por parte de Mika Faye, no se ha entrenado ya con el resto de sus compañeros a pesar de no ser baja por motivos físicos, por lo que podría estar ya en la rampa de salida de la entidad blaugrana. La versión del club de última hora apunta a un virus, pero la realidad es que el club ya no le esperaba en la sesión de entrenamiento y habrá que ver como evolucionan los acontecimientos. El Rennes estaba apretando mucho en las últimas horas para ficharle y el Besiktas también había lanzado una propuesta de traspaso de unos 10 millones de euros. Mika Faye también cuenta con varias ofertas de cesión y el Barça le había abierto las puertas.