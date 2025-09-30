Pedri contra Vitinha: el duelo de la magia (y del morbo) está servido

Muchos se echaron las manos a la cabeza hace unos días, y con razón, cuando Pedri solo ocupó la decimoprimera posición en la clasificación del Balón de Oro. Una de las explicaciones que se dieron es que, como no se suele votar a centrocampistas ya que los delanteros llaman más la atención (pese a que el ganador en 2024 fue Rodri), de alguna manera al tinerfeño le había perjudicado que, de elegir a un director de orquesta, en general los que votan optaran por Vitinha. El portugués quedó tercero después de una gran temporada en el París Saint-Germain.

Lamine y Pedri, determinantes en la victoria del Barça ante la Real Sociedad en Montjuïc. / SPORT

El verde del Estadi Olímpic de Montjuïc será el escenario donde dirimir este duelo y si tenían razón los periodistas designados para la votación del Balón de Oro o si, por el contrario, cometieron una tremenda injusticia. Vitinha ha entrado finalmente en la lista de convocados de Luis Enrique y no se lo perderá. Un partidazo entre el actual campeón de la Champions League y uno de los más firmes aspirantes, que la pasada campaña se quedó a un paso de la final.

Luis Enrique respira más aliviado

Vitinha se retiró por precaución pasada la media hora del último partido de los parisinos, el disputado el pasado sábado contra el Auxerre (2-0). "Tenía algunos problemas físicos y no queríamos correr ningún riesgo", comentó el asturiano de su futbolista. Su inclusión en la expedición parisina a Barcelona es un alivio para Lucho, que considera imprescindible al portugués en la sala de máquinas,

Quien sí está a tope y repitiendo exhibición tras exhibición es Pedri, elegido el MVP de la última victoria del Barça contra la Real Sociedad (2-1) y que en Liga encabeza con autoridad y sin rival que le haga sombra en el apartado de pases.

La comparativa Pedri-Vitinha

El tinerfeño está dando un paso adelante en sus características de juego y cada vez más sobresalen tanto sus acciones ofensivas como defensivas. La temporada pasada, marcó 6 goles y repartió 8 asistencias, y en la actual, ya le marcó al Levante para iniciar el camino de la primera remontada de la temporada.

Espectacular remontada del Barça ante el Levante / SPORT

Por su parte, Vitinha también suma 1 gol y ya ha repartido 4 asistencias esta campaña, eso sí, en un campeonato con rivales de menos nivel. La pasada campaña, marcó 2 goles más que Pedri (8 a 6), pero dio 3 asistencias menos (5 a 8), aspecto este último en el que ha crecido mucho el portugués este año.

En el plano defensivo, sobresale que Pedri promedia 7 recuperaciones por partido, mientras que Vitinha no llega a las 6 en la presente temporada. Y que el tinerfeño también gana de media 1 duelo más por partido que el luso (4 a 3).