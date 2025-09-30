Pedri contra Vitinha: el duelo del 'morbo' está en el alambre

Muchos se echaron las manos a la cabeza hace unos días, y con razón, cuando Pedri solo ocupó la decimoprimera posición en la clasificación del Balón de Oro. Una de las explicaciones que se dieron es que, como no se suele votar a centrocampistas ya que los delanteros llaman más la atención (pese a que el ganador en 2024 fue Rodri), de alguna manera al tinerfeño le había perjudicado que, de elegir a un director de orquesta, en general los que votan optaran por Vitinha. El portugués quedó tercero después de una gran temporada en el París Saint-Germain.

Lamine y Pedri, determinantes en la victoria del Barça ante la Real Sociedad en Montjuïc. / SPORT

El verde del Estadi Olímpic de Montjuïc podría ser el escenario donde dirimir este duelo y si tenían razón los periodistas designados para la votación del Balón de Oro o si, por el contrario, cometieron una tremenda injusticia. El problema es que Vitinha arrastra molestias físicas y está en duda su participación este miércoles contra el FC Barcelona. Un partidazo entre el actual campeón de la Champions League y uno de los más firmes aspirantes, que la pasada campaña se quedó a un paso de la final.

Luis Enrique juega al despiste

En Barcelona quien más quien menos conoce a Luis Enrique y sus tretas para empezar a ganar los partidos ya en los días previos. Hay quien no se acaba de fiar dentro del club azulgrana de la 'inusitada' plaga de lesiones que asola al cuadro parisino, y en todo caso, entre los que tendrían más opciones de jugar está Vitinha, pese a que se retiró por precaución pasada la media hora de partido contra el Auxerre. "Tenía algunos problemas físicos y no queríamos correr ningún riesgo", comentó el asturiano de su futbolista.

En cambio, quien sí está a tope y repitiendo exhibición tras exhibición es Pedri, elegido el MVP de la última victoria del Barça contra la Real Sociedad (2-1) y que en Liga encabeza con autoridad y sin rival que le haga sombra en el apartado de pases.

La comparativa Pedri-Vitinha

El tinerfeño está dando un paso adelante en sus características de juego y cada vez más sobresalen tanto sus acciones ofensivas como defensivas. La temporada pasada, marcó 6 goles y repartió 8 asistencias, y en la actual, ya le marcó al Levante para iniciar el camino de la primera remontada de la temporada.

Espectacular remontada del Barça ante el Levante / SPORT

Por su parte, Vitinha también suma 1 gol y ya ha repartido 4 asistencias esta campaña, eso sí, en un campeonato con rivales de menos nivel. La pasada campaña, marcó 2 goles más que Pedri (8 a 6), pero dio 3 asistencias menos (5 a 8), aspecto este último en el que ha crecido mucho el portugués este año.

En el plano defensivo, sobresale que Pedri promedia 7 recuperaciones por partido, mientras que Vitinha no llega a las 6 en la presente temporada. Y que el tinerfeño también gana de media 1 duelo más por partido que el luso (4 a 3).