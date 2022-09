Pedri se hace viral: ¡Por fin recupera su cara!

Para crear el rostro del futbolista canario en el FIFA 22, los gamers necesitaban usar el modelo de Maguire, pero este año cuenta con su cara real escaneada El mediocentro compartió en julio que es nuevo embajador del FIFA 23

Tal y como ha publicado memedeportes, algunos aficionados del FIFA 22 se dieron cuenta de que para crear la cara de Pedri, necesitaban usar el modelo de Maguire. La buena noticia, es que en el videojuego de este año, ya no lo tendrán que utilizar, ya que cuenta con su cara real escaneada.

En julio de este año, el mediocentro azulgrana compartió en su Twitter su nuevo rostro en el FIFA 23, además de confirmar que será uno de los embajadores del juego. En el anuncio, el canario de 19 años aparece con la camiseta de España.

Excited for this new season as a #FIFA23 Ambassador! 🎮🔥



Let's get my shooting stats right! 😉

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/9KJ1E1hSxA