FC BARCELONA
Pedri: "No tuvimos intensidad y hay que mejorar muchas cosas"
En el vestuario del Barça los jugadores han optado por la autocrítica tras la debacle en el campo del Sevilla
Los jugadores del Barça acabaron cabizbajos y humillados tras la inesperada derrota en el Sánchez Pizjuan. A diferencia de Hansi Flick, los futbolistas incidieron en el rendimiento pésimo del equipo.
Pedri asumió que el partido estuvo lejos de ser el deseado y tras la derrota contra el PSG el equipo no reaccionó de la mejor manera: "Hay que hacer autocrítica, en la primera parte ni hemos sabido ni defender bien. Hay que mejorar muchas cosas"
La clave para Pedri estuvo en la entrada en el partido: "En la primera parte faltó intensidad y calidad, no sabíamos ni que hacer con la pelota, no hemos estado a nuestro nivel"
El canario no quiso buscar excusas ni razones concretas como el posible 2-2 que hubiera conseguido el equipo en caso de no desaprovechar el penalti: "El fallo de Lewandowski puede pasar, se puede fallar, hay que hacer autocrítica por el juego"
Pedri detectó errores básicos en el equipo:"La falta de intensidad se ha notado mucho, tirábamos la línea cuando no debíamos, en el uno contra uno no sabíamos salir de la presión"
El centrocampista blaugrana no quiso profundizar demasiado en el arbitraje: "La falta de Koundé en el segundo gol me dice que es muy poco, en la otra me dice que tengo razón. Si el VAR no ha entrado, no ha sido falta"
Alejandro Balde también coincidió con Pedri: "No hay excusas, hoy hemos hecho muchas cosas mal y tenemos que aprender de ello". En el aspecto positivo Balde cree que "en el segundo tiempo mejoramos y pudimos empatar aunque ahora mismo estamos en octubre y tenemos mucho tiempo para mejorar, es cierto que pudimos empatar con el penalti hubiera sido diferente".
Respecto al arbitraje Balde entiende que "no era penalti de Araujo y en su gol ha habido en cambio falta a Koundé pero insisto en que no hay excusas".
