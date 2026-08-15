Pedri trabaja en solitario en el césped y apunta a no viajar a Basilea

El Barça se ha entrenado esta mañana en la previa del duelo amistoso ante el Basilea, que se disputará este domingo (16.30 horas) en el estadio Sankt Jakob-Park. La gran novedad de la sesión ha sido la ausencia del portero Aron Yaakobishvili, que ultima una salida cuya oficialidad apunta a los próximos días y que ya no viajará esta tarde con el equipo. En su lugar, se ha ejercitado Eder Aller, que junto a Iker Rodríguez se disputará esta temporada la tercera plaza de la portería del primer equipo.

Otra de las noticias ha sido la presencia sobre el césped de Pedri, por primera vez desde que se incorporó a la pretemporada, aunque sigue trabajando al margen del grupo y apunta a no viajar a Basilea. En la sesión también se han seguido ejercitando los jóvenes Xavi Espart, Álvaro Cortés, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara, Orian Goren y Hamza Abdelkarim, del Barça Atlètic y del fútbol base. Tampoco han faltado los tres fichajes, Gordon, Adeyemi y Bisiwu, que siguen sumando sesiones con sus nuevos compañeros.

El inglés fue el último en sumarse a la pretemporada, aunque avanzó su llegada respecto a la fecha prevista, al igual que Eric Garcia. El equipo viajará esta tarde a Basilea para disputar el amistoso y el siguiente encuentro ya será el miércoles, en la Fiesta del Gamper Estrella Damm contra el Al Ahly egipcio. Después, el domingo, empezará la defensa del título en el campo del Elche.

La primera prueba de fuego será el arranque liguero, previsto para el domingo en el campo del Elche. Hay que recordar que, debido a la presencia de jugadores azulgranas en las rondas finales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, LaLiga acordó que los equipos con presencia mundialista en las selecciones a partir de semifinales empezarían más tarde LaLiga.

Todo ello con el objetivo de recuperar a toda su plantilla tras las cortas vacaciones de sus futbolistas y poder competir en igualdad de condiciones, pues el resto de equipos sí podrán disfrutar de toda su plantilla desde hace semanas. En el Barça, los últimos en sumarse a la pretemporada han sido Lamine, Pedri, Olmo y Cubarsí.