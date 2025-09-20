"Pedri es un sueño inalcanzable para la Juventus"

La gala del Balón de Oro se acerca y cada vez son más las voces que reivindican el valor de Pedri. El lunes se entrega el prestigioso premio en París y las quinielas sitúan a Dembélé y Lamine Yamal como favoritos, pero muchas voces ya están poniendo en acento en el juego deslumbrante del de Tegueste.

Thierry Henry, Paul Scholes o Jack Grealish hablaron maravillas de él y ahora se suma Claudio Marchisio, una institución en el fútbol italiano, que estuvo en la Juventus durante diez temporadas hasta poner el punto y final a su carrera en el Zenit de San Petesburgo en 2019.

En declaraciones a 'Calciomercato', Marchisio confesó la admiración que siente hacia Pedri y expresó un deseo muy difícil de conseguir. "¿Con qué fichaje sueño para el futuro? Como italiano, diría Tonali, pero el sueño inalcanzable sería Pedri del Barcelona".

La exhibición en Saint James' Park

El partido de Pedri en Newcastle sigue dando mucho que hablar. El escaparate mundial que significa la Champions League sirvió para enseñar al mundo el crack que tiene el FC Barcelona entre manos.

Pedri fue el faro del Barça en Newcastle / Valentí Enrich

Los comentaristas televisivos de todo el planeta se rindieron ante el talento mostrado por el azulgrana. Pedri manejó el partido a su antojo y fue el líder del equipo para dominar el juego, mientras Rashford culminaba el trabajo en los metros finales.

Pedri sigue jugándolo todo, con el Barça y en la selección española. El canario solo ha descansado nueve minutos con la camiseta barcelonista, mientras que con la Roja completó los 90 minutos frente a Bulgaria (0-3) y disputó 68 en un duelo ante Turquía que ya estaba sentenciado y que acabó con un escandaloso 0-6.

El Balón de Oro

A sus 22 años, el margen de mejora todavía es amplio, por lo que en los próximos años debería volver a optar al Balón de Oro. Iniesta o Xavi se quedaron sin el merecido reconocimiento, pero los tiempos han cambiado como se vio en la pasada edición del trofeo, que se lo llevó un centrocampista como fue Rodri, del Manchester City.

Marchisio habló del sueño imposible de que Pedri juegue en la Juventus, igual que ocurre con los otros grandes clubs del continente. Pedri renovó hasta el 2030 con una cláusula de mil millones de euros. El club lo tiene blindado y él no quiere irse a otro sitio, por lo que la fórmula es perfecta para seguir deleitando a los culers.