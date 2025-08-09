Pedri: "¿Por qué no puedo soñar con ganar el Balón de Oro?"

'France Football' desveló este jueves los 30 nominados para el Balón de Oro, entre los que -evidentemente- estaba Pedri; aunque todo parece indicar que el mayor galardón que puede recibir un futbolista es cosa de dos: Lamine Yamal o Dembélé (sin olvidar a Raphinha).

En una entrevista concedida a 'France Football', el canario del FC Barcelona desveló que no descarta verse ganador del Balón de Oro: "Muchas veces se lo llevan los delanteros, pero el premio a Rodri demuestra que hay que valorar más el papel de los centrocampistas. ¿Por qué no puedo soñar con ganarlo algún día?".

Una nueva temporada

Sin duda, Pedri fue uno de los futbolistas más destacados del Barça durante el curso anterior. "Trabajé duro la temporada pasada y creo que rendí a un muy buen nivel. A nivel colectivo, las cosas también fueron muy bien, pero la derrota contra el Inter sigue presente en nuestra mente. Hemos mejorado respecto a la temporada 23/24 y queremos mejorar esta temporada", reconoció Pedri en la citada entrevista.

Preguntado por el objetivo para esta temporada, el '8' del Barça lo tiene muy claro: "llegar a la final de la Champions League". Los blaugranas se quedaron en las semifinales, pero ganaron Liga, Copa y Supercopa. De hecho, si Pedri tuviera que quedarse con un momento de la campaña sería "el gol que marqué en la final de la Copa del Rey, fue especial, sobre todo con mi familia en la grada".

ADN Barça

Pedri también valoró la importancia de tener un grupo de jugadores jóvenes y experimentados, a la vez que la gran mayoría del vestuario siente los colores del Barça desde muy pequeños. "Hay jóvenes que llegaron al Barça siendo niños y llevan la filosofía del club dentro. Aquí, el estilo de juego se inculca desde pequeños y es muy parecido al del primer equipo", dijo.

Un cambio que el mismo Pedri ha experimentado desde dentro. Cuando llegó a la capital catalana, el club estaba inmerso en una profunda crisis deportiva, económica e institucional. "Logramos reconstruirnos. Formamos un nuevo grupo, nos conocemos mejor y han surgido jóvenes talentos capaces de marcar la diferencia. Estoy convencido de que alcanzaremos un nivel increíble", comentó.

Hansi Flick le tomó el relevo a Xavi Hernández en el banquillo y el canario tan solo tiene palabras de agradecimiento hacia el alemán. "Tener un entrenador que cree plenamente en mí me ayuda a mantener la calma y a disfrutar de mi vida como jugador. Desde fuera, Hansi Flick puede parecer serio, pero en realidad es como un padre para nosotros, siempre atento a nuestras necesidades", añadió.

La vuelta al Camp Nou

Uno de los alicientes de esta nueva temporada será que el FC Barcelona volverá a disputar sus partidos como local en el Spotify Camp Nou a partir de septiembre, eso sí, con aforo reducido. Una noticia que acoge con mucha ilusión el vestuario culer.

"El Camp Nou significa mucho para nosotros. Echamos muchísimo de menos jugar allí. El ambiente allí es completamente diferente al del estadio de Montjuïc", reconoció el centrocampista.

Recordemos, además, que el Barça no se clasificó para el recién estrenado Mundial de Clubes y pudo tener unas vacaciones más largas, así como una mejor preparación de pretemporada. Pedri mira el vaso medio lleno al respecto: "La diferencia entre los equipos que jugaron hasta julio el Mundial de Clubes y los que tuvieron un descanso más largo se notará, nos guste o no".

Un brasileño más

Para terminar, Pedri sorprendió en la entrevista concedida a 'France Football' con unas declaraciones en las que afirma que se siente "un brasileño más": "A menudo oímos hablar de esos jugadores que juegan con una sonrisa, en la calle o en la playa, solo por diversión. En Canarias es muy parecido: lo disfrutamos dondequiera que estemos".

Pero para brasileño de verdad, Raphinha, de quien también tuvo buenas palabras Pedri: "es un crack moviéndose para aprovechar los espacios, así que nos entendemos bien dentro del campo. Fuera del campo, también nos llevamos bien, hasta el punto de que me llama 'Pedrinho'".