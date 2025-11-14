Pedri se sincera con los hermanos Buyer y define con una sola palabra a Hansi Flick

Pedri, uno de los mejores centrocampistas y pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la selección española, se reunió con Javi y Eric Ruiz, los hermanos Buyer, para responder a diferentes preguntas con tal de conocerlo más allá del fútbol.

El talento del canario ha hecho que su valor de mercado se dispare hasta situarse en los 140 millones de euros, consolidándolo como uno de los futbolistas más cotizados del mundo. Con esta cifra, se sitúa en el séptimo puesto del ranking.

Durante la charla, Pedri recordó una de sus primeras botas de fútbol: unas F50 azules de Leo Messi. También contó cómo ha evolucionado su posición en el campo con los años: "De pequeñito jugaba de central. Empecé jugando de defensa, luego me pasaron a delantero y luego ya en el centro".

El futbolista habló también de su vida fuera del terreno de juego, y destacó el pádel como su hobby favorito, aunque lamentó no poder practicarlo con frecuencia: "Me gustaría jugarlo más. Creo que mi mejor golpe es la bolea".

Respecto a la presión de su entorno, Pedri admitió que sus familiares y amigos lo mantienen con los pies en la tierra: "Como más me ayudan es dándome caña. Si pasa algo, siempre se meten conmigo y me recuerdan que soy alguien normal. Mi hermano es el que más. Si juego un partido medianamente bien, me dice 'Podrías haber marcado una', para que me espabile un poco".

Al hablar sobre su relación con el técnico del equipo, Hansi Flick, el centrocampista lo definió con una sola palabra: "Padre". Explicó que el entrenador cuida mucho de los jugadores, aunque bromeó sobre no acercarse cuando se enfada: "No nos pega collejas, pero si se enfada, mejor no estar cerca".

Tras ser preguntado sobre cómo lleva el entrenador del Barça el castellano, el canario comentó que "entiende bastante y habla poco", y que, aunque intenta comunicarse en inglés, prefiere tener al traductor cerca para sentirse más seguro.