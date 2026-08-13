Pedri sigue sin pisar el césped en otra sesión con la ausencia de Ferran

El Barça se ha entrenado esta mañana en la que será finalmente la única sesión del día. El entrenamiento ha contado con los mismos protagonistas y las mismas ausencias. La más destacada, la de Ferran Torres, que sigue con permiso del club azulgrana, pendiente de que Barça y PSG concreten su traspaso para viajar a París. Tampoco ha pisado el césped Pedri, aunque en su caso sigue haciendo trabajo en el gimnasio, como ya ocurrió ayer, el día en que regresaron los últimos internacionales de la selección.

Como viene ocurriendo desde la grave lesión de cruzado de Roony, el grupo de futbolistas transferibles se sigue entrenando al margen para evitar lesiones. Es el caso de Héctor Fort, Tommy Marqués, Casadó, Jofre Torrent y los primos Toni y Guille. Los internacionales que se incorporaron el miércoles siguen realizando una preparación específica y solo participaron en el trabajo con el grupo durante la primera parte del entrenamiento.

Los que sí se ejercitaron con normalidad fueron los jóvenes que apuntan al amistoso de este domingo en Basilea y que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. Son los casos de Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Álvaro Cortés, Ebrima Tunkara, Pesquer, Fariñas, Orian Goren, Brian Fariñas y Hamza Abdelkarim. De todos ellos, Espart y Cortés son ahora mismo los que tienen más opciones de seguir con el primer equipo cuando arranque la temporada.

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El encuentro amistoso del domingo podría suponer el debut de Anthony Gordon, que avanzó su regreso a los entrenamientos para poder ir familiarizándose con sus nuevos compañeros y coger el tono de cara al arranque de la Liga. Los otros dos refuerzos, Adeyemi y Bisiwu, ya han disputado minutos con su nuevo equipo. El belga se vistió con la camiseta azulgrana por primera vez ante el Udinese y se espera que vuelva a competir el domingo, esta vez ya con muchos más entrenamientos junto a sus compañeros.