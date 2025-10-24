Pedri: “Seguimos siendo igual de competitivos”

La temporada pasada, el clásico tuvo claro color blaugrana. El FC Barcelona ganó todos los enfrentamientos directos ante el Real Madrid desde el amistoso de Estados Unidos hasta la final de la Copa del Rey, pasando por los dos duelos de Liga y la final de la Supercopa de España, y el vestuario culé tiene el objetivo de repetir la hazaña. “El año pasado pudimos ganar todos los enfrentamientos y ojalá este año sea igual”, ha dicho Pedri en declaraciones a los medios del club y a ‘DAZN’

“Creo que la temporada pasada, en general, estuvimos a un nivel increíble. Tenemos que volver a ese nivel. Hay cosas que mejorar como siempre”, ha reflexionado el centrocampista canario. “Lo bueno es que sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar. Con el míster y el staff corregimos los errores y seguimos siendo lo competitivos que éramos”, ha añadido el tinerfeño, que pide más al equipo: “Si tuviera que ponerle una nota al equipo sería un seis o siete, pero espero que el domingo seamos un diez”.

El talentoso jugador de Tegueste, con muchas ganas de disputar “un partido que todo el mundo quiere jugar” ha celebrado el hecho “de poder tener esa continuidad que hacía tiempo que no tenía y jugarlo todo con ganas e ilusión”. “En un clásico no se debe tener muy en cuenta cómo llegan los dos equipos. Vale poco lo que se ha hecho en partidos anteriores”, ha apuntado sobre las dinámicas de Barça y Madrid.

Sobre las lesiones que merman a la plantilla barcelonista, Pedri no ha puesto excusas y ha avisado que “los que estemos daremos el máximo” para “ganar los tres puntos”. “Es verdad que me gustaría que estuvieran todos disponibles, y seguro que al míster y al equipo también, pero los que estemos daremos el máximo e intentaremos ganar los tres puntos”, ha insistido, muy respetuoso con el Madrid de Xabi Alonso: “Ahora intentan tener mucho más la pelota y, como siempre, tienen dinamita arriba. Será un partido complicado, pero intentaremos dominarles”.

Preguntado por el clásico del que tiene mejor recuerdo, Pedri se ha quedado con la final de la Copa del Rey porque “pude marcar un gol” pero, sobre todo, “porque nos llevamos el título a casa”.