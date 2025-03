Pedri: "¿Salir de fiesta? Que vengan a mi casa y se aburrirán mucho"

Pedri atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, "aunque el primer año también fue espectacular para mí", reconoce el de Tegueste. Pero no ha sido un camino de rosas llegar a este merecidísimo nivel. Las lesiones, y algunas críticas del todo injustificables, le hicieron apretar los puños y mirar hacia adelante.

Se lo toma con humor, pero sin olvidar lo injusta que es a menudo la opinión pública: "Cuando tienes muchas lesiones, psicológicamente afecta. Sobre todo por la gente, lo que dicen. Las críticas siempre llegan y empiezan a decir que si sales de fiesta, que si no te cuidas, esas cosas. Lo único que quieres es jugar al fútbol y cuando no puedes, es muy complicado". Lo recuerda Pedri en una entrevista emitida este miércoles en el programa 'Tu diràs', de RAC1.

Entonces, ¿qué diría ante estos comentarios? Y Pedri, acostumbrado a la magia sobre en el césped, también se desenvuelve con cada vez mayor maestría frente a los micrófonos: "Si quieren venir a mi casa y estar conmigo todo el día en mi casa, que no salgo, se aburrirían mucho y sería muy diferente a lo que piensan de mí. Cuando dicen mentiras, lo único que puedes hacer es trabajar y callar bocas en un futuro", concluye.

Champions

Flick, Xavi Hernández y Koeman

Pedri también niega que aproveche para enviarle 'mensajes' a su anterior entrenador, Xavi Hernández, cuando elogia a Hansi Flick. "Siempre salen cosas de que te quieren vender, pero nunca nadie habló conmigo de eso. Con Xavi tengo una buena relación, es mentira que le tire dardos, no tengo nada contra él", asegura.

Eso sí, se mantiene en sus trece en el sentido de que "lo de entrenar diferente no es para hundir a Xavi, es verdad que el equipo físicamente está volando, que eso lo ha traído Flick y eso es lo que ha cambiado".

Pedri elogia a Flick / JORDI COTRINA

A quien siempre le estará eternamente agradecido es a Ronald Koeman, con el que volverá a encontrarse ver en la eliminatoria de Nations League ante Países Bajos. "Tengo ganas de ver a Koeman, me dio la oportunidad y confió en mí. Muy agradecido, me acuerdo cuando me llamó a mi despacho y me dijo que me quedaba en el equipo. Sí, iba con miedo, no sabía si me iba a decir que me fuera para casa...", rememora. Ronald siempre confió en el tinerfeño.

Triplete y Balón de Oro

"¿Por qué no soñar en grande"?, responde Pedri cuando se le pregunta por las opciones de triplete. "Somos jóvenes y tenemos ambición de ganar muchos títulos", añade el centrocampista. Claro que, puestos a elegir un título, admite: "Me falta la Champions, me haría muchísima ilusión y sobre todo porque el Barça hace mucho que no la gana". Y firma "una final Barça-Madrid en la Champions, no hay que tenerle miedo a nadie y significaría que estamos en la final".

Lo de poder ganar el Balón de Oro ya lo ve con algo más de distancia, aunque se esté ganando ser un firme candidato: "Es muy bonito que valoren tu trabajo, prefiero quedarme con ganar títulos para el club. Ya es un sueño estar entre los nominados". Y cómo no, "claro que firmaría un podio" azulgrana con Pedri, Lamine y Raphinha, sea en el orden que sea.

"Veo las lesiones como algo del pasado"

El Pedri actual ha conseguido sacarse de encima el 'fantasma' de las lesiones y asegura no tener "miedo" a caer, aunque un futbolista nunca está libre de esta posibilidad. "He trabajado bastante para estar a un buen nivel de forma. De comer no he cambiado nada, sí la manera de entrenar. Ya no levanto una pesa, hago estiramientos con goma, lo que, personalmente, me viene mejor", explica desde la concentración de la selección española.

No se consigue de un día para otro. "Pruebas muchas cosas para acertar la tecla, el cuerpo evoluciona con el paso de los años. "Me han dicho que jugar regularmente me ayuda. Cuando paro, me noto más cansado. Mi cuerpo es diferente y así lo tomo", añade Pedri González.

Los nombres propios

En la entrevista a RAC1, Pedri repasó algunos nombres propios de sus compañeros. Esto es lo que dijo:

De Jong Y Casadó: "Cuando tiene el balón estoy tranquilo. Sus conducciones son increíbles y es una estrella mundial. Casadó es más posicional y defensivo. Me quedo con los dos. Cuidaremos a Marc lo mejor posible".

Iñigo Martínez: "Es el capitán de la defensa, el que tira la línea. No creo que se haya borrado (de la selección), si ha tenido algo es normal desear parar. La gente opina sin saber".

Dani Olmo: "Nos reíamos cuando decían que no podíamos jugar juntos o que no nos llevábamos bien, cuando siempre estamos juntos. Disfruto mucho jugando con él, nadie se gira entre líneas como él, su primer control siempre es una locura".

Ferran Torres: "Tanto de suplente, como de titular, picando al espacio es una maravilla, tiene gol. Dicen que falla mucho, pero genera mucho y si tiene diez, sabes que van a entrar cinco".

Tridente: "Van volando. Lamine es diferencial en el uno por uno, al primero lo regatea como si nada, ya no pueden decir que no marca goles. Robert es uno de los mejores rematadores de la historia y Rapha tiene de todo, es una maravilla. Es quien más ha sorprendido. Se lo merece por todo el trabajo dentro como fuera. Cuando le toca de capitán es alma pura, cuando ves partirse el culo corriendo, presionando, contagia al equipo y es un buen ejemplo".