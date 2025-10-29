Sin Pedri, ¿qué rol le espera a De Jong?

Son ya 15 lesiones esta temporada. La última, de Pedri, para muchos el futbolista más estructural del Barça de Flick. Su ausencia las próximas semanas deja a Frenkie de Jong sin su mejor socio y le obliga a tener que dar un nuevo paso adelante. Es una baja que sacude el ecosistema del mediocampo porque puede incluso cambiar los roles de algunas de sus piezas.

Flick no dispone de las dos piezas fundamentales para la segunda altura del mediocampo: Pedri y Gavi. Pero, en cambio, cuenta con tres mediocentros (De Jong, Casadó, Bernal) y cuatro mediapuntas (Fermín, Olmo está cerca de volver, Dro y Toni). La gran decisión de Hansi será ver por quién apuesta para la posición de Pedri.

Ahora mismo, todo apunta a que De Jong, Casadó y Fermín formarán el mediocampo ante el Elche, pero la gran decisión es qué hacer con De Jong: mantenerlo como mediocentro y adelantar a Casadó o bien que sea Frenkie el que ocupe la posición de Pedri.

Las variantes de Hansi

Flick ha probado las dos variantes y aunque el equipo está muy acomodado a De Jong haciendo de '6', el neerlandés parece el más preparado para asumir el rol del canario. El aleman también ha usado esta misma temporada a Bernal, ante Olympiacos, y a Fermín, frente al Getafe, en la posición de Pedri, aunque no son apuestas de mucho recorrido.

Más allá del papel de Frenkie en el campo durante la ausencia de Pedri, el neerlandés ha dado un paso adelante en liderazgo esta temporada. Es algo que se pudo ver el día de su renovación o después del clásico. También en algunas entrevistas que ha dado en las últimas semanas.

"La gente confunde que un líder es alguien que grita mucho, que está enfadado, haciendo gestos o que, si algo pasa, reprende a sus compañeros. Pero yo pienso que la gente con carácter es aquella que se mantiene firme en sus valores. Gente honesta, que ayuda a sus compañeros. No siempre hay que gritar para ser un líder. De hecho, cuando gritas mucho, la gente te deja de escuchar. Hay que saber hablar en el momento justo", recordó en El País.

De Jong es consciente del debate que hay a su alrededor pero siempre ha sido honesto con el fútbol que siente. "Creo que mi juego es difícil de valorar porque no marco muchos goles, ni tampoco doy muchas asistencias. Y la gente ahora se fija mucho en las estadísticas. Luego, también tengo mucho la pelota. A veces, la aguanto más tiempo que otros jugadores. No siempre juego a uno o dos toques. A veces sí, pero depende del momento [...] No tiene sentido darle el balón a alguien que está marcado. Salvo, claro, que sea Lamine o Leo en su momento. Si tienes el hombre libre, tienes que ir a fijar para que haya otro compañero libre. Si estoy libre y se la paso rápido al lateral, lo estoy poniendo en un problema. La gente puede decir ‘qué rápido juega’, pero yo lo veo diferente".

Durante el clásico estuvo especialmente intervencionista, sobre todo en las trifulcas después del encuentro. Pero también en los micrófonos. "Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron", dijo De Jong, que criticó la actitud de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y la selección española, con su compañero Lamine Yamal.

"Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono". Sin Pedri, De Jong también deberá asumir más protagonismo en el campo. Sus compañeros no dudan de que será importante: siempre lo revindican como el jugador más infravalorado.