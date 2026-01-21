¡Pedri se retira lesionado y enciende las alarmas!

Saltan todas las alarmas en el Barça tras la lesión de Pedri. El centrocampista canario quedó tendido sobre el césped después de tocarse el isquiotibial derecho y, con muy mala cara, pidió el cambio de inmediato en el minuto 60 del encuentro. El canario no pudo continuar y se dirigió directamente al vestuario para ser examinado por los servicios médicos.

La acción se produjo en la vuelta de un contraataque. Todos los centrocampistas regresaron a defender con rapidez y, durante una carrera exigente, Pedri sintió un pinchazo claro. El futbolista se detuvo al instante y quedó en el suelo, consciente de que algo no iba bien, por lo que no hubo intento de seguir ni dudas. El gesto y la reacción fueron claros y el jugador le explicó sus sensaciones al Doctor Pruna mientras abandonaba el césped. El médico azulgrana le recomendó acceder al interior del estadio para hacerle un diagnóstico más completo.

Las sensaciones no fueron buenas. Por la expresión del jugador y la forma en la que abandonó el terreno de juego, todo apunta a una lesión muscular que no parece menor. Sin necesidad de lanzar mensajes de alarma, es evidente que los futbolistas de élite conocen su cuerpo y saben interpretar este tipo de señales cuando algo se rompe por dentro.

Pedri pasará pruebas médicas en Barcelona para conocer el alcance exacto de la lesión. Como es habitual, el club informará del tiempo estimado de baja una vez haya un diagnóstico definitivo. A la espera de confirmación oficial, las primeras impresiones invitan a la prudencia y apuntan a que no se trata de una dolencia sencilla.

Una ausencia marcada

La ausencia de Pedri se notó claramente en el centro del campo, que por momentos se rompió y quedó desarticulado, perdiendo la fluidez habitual. Consciente de ello, Hansi Flick dio entrada a Marc Bernal para tapar huecos y devolver vida al juego interior azulgrana. Además, apostó por Ronald Araújo junto a un imperial Eric García, autor de una actuación majestuosa y de diez, para blindar la defensa y proteger el resultado.