Pedri recibe el trofeo del once ideal masculino de la temporada 24/25 de FIFPro

No hay debate posible. Cuando son tus propios compañeros de profesión quienes te encumbran, el reconocimiento tiene un valor incalculable. Pedri González ya tiene en sus manos el trofeo que certifica su presencia en el once ideal masculino de la temporada 24/25. Un premio otorgado por el sindicato FIFPro que confirma lo que el barcelonismo lleva tiempo disfrutando: el '8' azulgrana es el gran referente del centro del campo a nivel mundial.

La entrega de manera física del galardón se ha llevado a cabo este jueves al mediodía. Joaquim Evangelista y Paul McFarlane, directivos de FIFPro, han visitado al canario para hacerle entrega del trofeo que materializa los votos de más de 20.000 futbolistas profesionales de todo el globo.

Pedri recibe el premio FIFPro de la mano de Joaquim Evangelista y Paul McFarlane / FC BARCELONA

Este 'Dream Team' mundial se anunció el pasado mes de noviembre, una alineación de lujo donde Pedri y la joya de la corona, Lamine Yamal, pusieron la bandera del Barça junto a otras estrellas de la talla de Mbappé, Vitinha u Ousmane Dembélé. Muchos aficionados, por su parte, echaron de menos a Raphinha, quien no fue incluido en el once ideal del año.

Un año para enmarcar

Este premio hace justicia a una campaña 2024/25 que fue sencillamente superlativa para el canario, el año en el que por fin desterró por completo los fantasmas de las lesiones físicas. Mientras FIFPro exigía un mínimo de 30 partidos para ser elegible, el canario destrozó la estadística disputando casi el doble de los encuentros necesarios y tan solo perdiéndose un partido en toda la temporada.

Pedri puede volver a ser determinante frente al Inter de Milán / EFE

Pedri fue el auténtico faro del equipo y cogió la manija para guiar al Barça hacia la conquista de un triplete nacional histórico (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España).

Doble sueño en el horizonte

Pero el talento azulgrana no entiende de conformismos. Con este nuevo reconocimiento luciendo en su vitrina personal, Pedri ya tiene entre ceja y ceja los inmensos retos que le deparan este 2026.

A nivel de club, la hoja de ruta es clara: meter la directa en estas últimas jornadas para asegurar y revalidar el título de LaLiga. El centrocampista quiere sellar el campeonato cuanto antes para establecer una verdadera hegemonía culé en el fútbol español.

Pedri, durante el encuentro de UEFA Champions League 2025/26 ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y más allá del Barça, el gran caramelo llegará en unas semanas. Con el inminente Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, Pedri se prepara para asumir los galones y ser el líder absoluto de la medular de 'La Roja'.

Tras tocar el cielo europeo en el pasado, su gran obsesión ahora es coser la segunda estrella mundial en la camiseta de la selección, el paso definitivo para inmortalizar su nombre en la historia de este deporte. Magia, desde luego, le sobra para conseguirlo.