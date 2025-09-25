Pedri y Raphinha hablarán en el campo tras la injusticia del Balón de Oro

Las genialidades de Pedri y su capacidad para ser el director de orquesta de un Barça que la temporada pasada conquistó tres títulos y deslumbró con su juego apenas merecieron un decimoprimer lugar en las votaciones del Balón de Oro. Las 57 acciones de gol que firmó Raphinha en la 2024/2025, fruto de 34 tantos y 23 asistencias, tampoco fueron suficientes, al parecer, para que el brasileño ocupara un podio que hubiera sido más que merecido. Quedó quinto.

El entrenador del Barcelona, sobre las palabras del exfutbolista, Paul Scholes / Perform

Scholes en el caso de Pedri, Neymar en el de Raphinha… muchos se echan las manos a la cabeza, pero a los dos futbolistas no les ha influido para nada este resultado, todo lo contrario. Están más motivados que nunca y con ganas de demostrar que de cara a la próxima edición, pueden ser muy serios aspirantes a la conquista del galardón.

Aunque la temporada ya ha arrancado, y con muy buenas sensaciones para ambos, el de Oviedo este domingo es el primer partido para el Barça después de la gala del Balón de Oro y, de alguna manera, donde comienza la carrera para el próximo en el que si nada se tuerce, otro azulgrana, Lamine Yamal, será el gran favorito a alzarlo. El de Rocafonda está lesionado y se perderá el partido del Carlos Tartiere. Todas las miradas están puestas a que pueda regresar en el partidazo de Champions contra el actual campeón de Europa, el París Saint-Germain, del próximo 1 de octubre.

La especial sorpresa de CAT al hijo de Raphinha / Taia_belloli

Apuntan al once

Tanto Raphinha como Pedri apuntan al once titular en Oviedo. De hecho, suelen descansar más bien poco. La temporada pasada, el tinerfeño fue el futbolista de toda la plantilla azulgrana que más partidos jugó, con 59, y estuvo seguido del brasileño (57). Mientras que Raphinha fue el que más minutos sumó, un total de 4.661’, seguido de muy cerca por Pedri (4.646’).

Donde hablan, y donde demuestran lo buenos que son para quien quiera apreciarlo, es en el terreno de juego. Y esta campaña van por el mismo camino.

Pedri y Raphinha han participado en todos los partidos que llevamos de temporada, cinco de LaLiga y uno de la Champions League, en Newcastle, al término del cual la leyenda inglesa Paul Scholes se rindió ante la exhibición del centrocampista y declaró: “Ya tengo jugador favorito”. El de Tegueste fue el MVP del choque de la segunda jornada en el feudo del Levante, donde marcó con un derechazo el gol que inició el camino de la remontada (2-3).

Raphinha, por su parte, es el segundo máximo artillero del equipo, con 3 dianas (solo superado por Ferran Torres, con 4) y también el segundo máximo asistente del equipo, con 2, ambas a Ferran, para sumar ya 5 acciones de gol y seguir a un ritmo imparable.