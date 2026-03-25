Pedri, sobre sus raíces canarias: "En las islas todo es diferente al resto de España"

Con 23 años, Pedri se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas y pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la selección española. El canario ha enamorado a los aficionados y expertos, pero detrás del futbolista hay una historia marcada por la humildad, la familia y el trabajo constante.

El jugador del Barça nació en Bajamar, una localidad costera de Tenerife, aunque a los tres años su familia se trasladó a Tegueste, un municipio del norte de la isla donde ha creado sus raíces.

Un municipio con identidad propia

Tegueste está rodeado por San Cristóbal de La Laguna y cuenta con unos 11.000 habitantes. Destaca por ser un lugar tranquilo y por su fuerte tradición agrícola, especialmente vinculada al cultivo de la vid, lo que ha favorecido la producción de vinos locales dentro de la denominación de origen de Tacoronte-Acentejo.

El municipio conserva un paisaje natural muy característico, con barrancos, senderos y zonas rurales que forman parte de su identidad. Además, se define por su equilibrio entre tradición, naturaleza y vida comunitaria, más allá de sus celebraciones populares, como la Romería de San Marcos, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Orgullo por sus raíces

Pedri ha explicado en más de una ocasión el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal y con la forma de vida que allí se respira: "Me enorgullece encarnar el estilo de vida de las Islas Canarias (...) Somos gente relajada y nos encanta practicar nuestra pasión. En las islas siempre verás gente que ama la vida y sonríe. Todo es diferente al resto de España que conocemos", declaró para 'Tinta amarilla'.

Su cercanía con la familia es uno de los aspectos que más ha marcado su trayectoria. No solo como apoyo, sino como referencia constante en su vida: "Es lo más importante. Me han dado la vida y siempre han estado a mi lado. Me han ayudado y me han apoyado cuando las cosas no me han ido bien. Y cuando me han ido bien me han hecho tener los pies en el suelo".

Hace casi sesenta años, Fernando y Candelaria, abuelos de Pedri, montaron la Tasca Fernando, un lugar de comidas caseras en el que toda la familia se acabó involucrando. Para Pedri, el bar ocupó un papel muy especial en su vida, ya que, además de mantenerlo cercano a su familia, allí nació su pasión por el fútbol.

Pedri junto a su familia / Instagram

Un entorno marcado por el barcelonismo

En su entorno familiar, el sentimiento culé estaba muy presente incluso antes de su llegada al club, ya que su abuelo fundó la Peña Barcelonista de Tegueste y el bar está decorado con recuerdos del club azulgrana: "Cuando nací me pusieron la camiseta del Barça. Mi abuelo y mi padre eran culers a muerte y esto me lo han trasladado (...) En mi casa de Tenerife hasta los platos para comer son del Barça, y también tenemos una sartén que coleccionamos con el Sport", explicó en una entrevista para el club.

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Con el paso del tiempo, Pedri ha crecido como futbolista sin perder nunca la conexión con Tegueste, su lugar de origen. A pesar de todo lo logrado, sigue manteniendo una forma de ser sencilla y cercana, fiel a las raíces y al entorno familiar que marcaron su infancia y que siguen formando parte esencial de su identidad.