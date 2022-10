Pedri: "Nos queda una mínima esperanza"

El canario reconoce que es "realmente complicado" clasificarse para los octavos de la Champions, pero no pierde la fe Tiene plena confianza en Xavi y espera poder ganar la Liga, así como coronarse como campeón del mundo con la selección

El Barça no depende de sí mismo para lograr el billete hacia los octavos de final de la Champions League. Sus esperanzas pasan porque el Inter de Milan no gane al Viktoria Plzen en un partido que arrancará 2:15 horas antes que el duelo entre Barça y Bayern en el Camp Nou. Si los italianos suman los tres puntos, los blaugrana disputarán su encuentro ante los bávaron sin opciones matemáticas.

"No esperábamos lo que nos ha pasado en la Champions. Pero ha sucedido así y es una pena. Ya no podemos hacer nada, aunque nos queda una mínima esperanza en el resultado del Viktoria Plzen y el Inter de Milán. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero somos conscientes que es realmente complicado", ha reconocido Pedri en una entrevista concedida a 'Marca'.

El canario sabe de la extrema dificultad de esta circunstancia, pero no tira la toalla ni pierde la fe: "Mientras se pueda dar, hay que creer. Sabemos que es muy muy complicado que eso pase y que necesitaríamos mucha suerte. Pero hay que estar preparados".

El blaugrana lamenta que el equipo no haya lograda salir victorioso en los duelos importantes, como frente al Bayern en Múnich, en el doble enfrentamiento contra el Inter o ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "Creo que en el partido contra el Bayern, a pesar del resultado, hicimos un buen encuentro, pero la pelota no entró. Y en los otros no hemos estado a gusto ni dominado como nos gusta. Ha sido una mala racha y debemos mejorar para que los próximos partidos importantes nos los llevemos nosotros".

Confianza en Xavi

Pedri no cree que se haya pecado de optimista con el proyecto de Xavi, dado que "jugando como estábamos jugando es normal que las expectativas fueran elevadas y ha agregado que "siendo un club como el Barcelona hay que optar a ganarlo todo e ir a por todos los partidos y rivales". Pone en valor el trabajo del egarense porque las críticas están a la orden del día cuando hay malos resultados. "Es muy bonito ver cómo nos ayuda, nos da consejos y ojalá pueda estar con nosotros y ganar cosas grandes y títulos", ha dicho.

Por ello, el centrocampista está convencido de que el club puede volver a ganar títulos este año. "A pesar de las derrotas en la Champions y en el Clásico creo que el Barcelona se tiene que plantear ganar esta liga. Queda mucha competición. Y la Copa del Rey ya la levanté, es un bonito recuerdo, y estaría bien volverla a conquistar Hay que intentar ganar todos los títulos. Estoy seguro que esta temporada, si mantenemos el buen rendimiento, vendrán los éxitos", ha comentado.

Respecto a su relación con Robert Lewandowski, ha reconocido que "con los buenos jugadores es fácil entenderse dentro del campo", agregando que ha sido "una persona magnífica conmigo" y, a pesar de no hablar el idioma, "se ha integrado muy rápido". El polaco está haciendo de mentor en los más jóvenes: "A mí y a Gavi, que estamos participando más, nos ayuda y nos dice que piquemos al espacio, que estemos ahí, que llegará, que se llevará a los centrales y se quedarán los balones ahí para nosotros, para marcar... Tener un jugador así nos ayuda muchísimo", ha añadido.

El Mundial, a la vuelta de la esquina

Fijo en los esquemas de Luis Enrique, Pedri cree que "tras la Eurocopa, somos una selección que está muy fuerte y hay un buen grupo. Pero todo el mundo dice que Brasil y Argentina son favoritas, y prefiero ir como no favorita. En la Eurocopa no íbamos como tal e hicimos un gran papel".

Pedri no para de derribar puertas y a sus 19 años juega la Champions, ha disputado unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa... Sin embargo, ha reconocido que "lo sueños no se cumplirán hasta que no gane alguno de esos trofeos".