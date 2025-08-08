Pedri se pronuncia sobre sus rivales en el Balón de Oro

El espectacular y mágico desempeño de Pedri en la pasada temporada le valió para consagrarse como uno de los mejores centrocampistas del mundo, si no el mejor. El canario llevó la batuta de la medular azulgrana y fue clave en el nivel de juego del equipo de Hansi Flick. Todo ello ha tenido reconocimiento: Pedri ha sido nominado al Balón de Oro, en una lista en la que figuran otros 29 jugadores.

Prueba de su dimensión como futbolista es que el internacional español protagoniza la portada del mes de agosto de France Football, que otorga el preciado galardón al mejor jugador del año. "Intento pensar más rápido que los demás", titula la revista francesa. En una larga entrevista que verá la luz este sábado, Pedri se sincera sobre sus expectativas en el ranking del Balón de Oro y sobre sus contrincantes en la lucha por el premio.

Durante algunos de los meses del pasado curso se llegó a poner a Pedri en las posiciones más altas de las quinielas del ganador del Balón de Oro, pues fue el mejor jugador del conjunto culer en gran parte de los partidos. Sin embargo, ahora parece que sus opciones han bajado en favor de otros jugadores con más atención mediática o que han ganado más títulos.

Ese es el caso de su compañero de equipo Lamine Yamal, a quien el de Tegueste no duda en elogiar: "Tiene una calidad increíble para el uno contra uno, el primer jugador que regatea es como si ni estuviese. Juega para divertirse y eso se nota dentro del campo", dice.

El otro gran favorito para hacerse con el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, que ha sido la figura principal del PSG ganador del triplete. "Ousmane también es un jugador con un muchísima potencia. Juega con ambas piernas, todavía no sé si es zurdo o diestro. Ha marcado muchos goles esta temporada, algo que no solía hacer. Los dos han hecho una campaña increíble", afirma Pedri.

Las fortalezas de Pedri

Por otro lado, el canario ha expuesto sus argumentos por los que podría ganar el Balón de Oro: "La temporada a nivel colectivo ha sido muy buena y en lo personal creo que estado a un nivel muy grande. Ojalá que esté mejor en el 2021 para superar mi marca", defiende. Cabe recordar que en aquella edición, el jugador del Barça quedó en la posición 24, tras un año en el que alcanzó la semifinal de la Eurocopa con la España de Luis Enrique y se convirtió en imprescindible para Koeman en su primer año en la élite.

Preguntado por el parecido del centro del campo actual del Barça y el anterior formado por Busquets, Xavi e Iniesta, el de Tegueste se muestra humilde: "Está claro que no estamos a su nivel. Ojalá algún día podamos alcanzarlo porque todo lo que han dado a nuestro club y a nuestra selección fue increíble. Intentamos parecernos un poco, pero todavía nos queda mucho", sentencia.