Pedri prioriza el Barça y el descanso

El Theatre du Chatelet de París acoge este lunes la gala del Balón de Oro. La representación azulgrana será numerosa a pesar de que todo apunta a que el ganador será Ousmane Dembélé por delante de Lamine Yamal. Estará el de Rocafonda en París junto a Pau Cubarsí, Raphinha y el entrenador, Hansi Flick. La representación del equipo femenino será más numerosa con el desplazamiento de Aitana, Patri, Graham, Pina, Pajor, Vicky, Cata Coll y Alexia.

La expedición la encabezará el presidente del Barça, Joan Laporta, que estará acompañado de algunos de sus directivos: Rafa Yuste, Xavi Puig, Maria Elena Fort y Joan Soler. No estarán, sin embargo, ni Pedri ni Lewandowski, dos futbolistas que sí están entre los finalistas al galardón. El canario tomó la decisión de no viajar a París, consensuada con el club, para priorizar el descanso y teniendo en cuenta que no apunta a ser uno de los protagonistas de la noche.

El calendario está muy cargado y Pedri, que pasa por un excelente momento de forma, prefiere descansar tras días con muchos kilómetros que tendrán continuidad en las próximas semanas. Jugó el jueves en Newcastle y no llegó hasta el viernes a Barcelona. Hay partido este domingo contra el Getafe y el jueves, nuevo encuentro con viaje a Oviedo, para seguir con tres partidos más en siete días ante la Real Sociedad, el PSG y el Sevilla. Además, tras el choque contra los andaluces en el Sánchez Pizjuán, deberá hacer las maletas para viajar con la selección española. "Muchos partidos y demasiados kilómetros en pocos días, así que todo lo que sea descansar, mejor", apuntan desde el entorno del centrocampista canario.

Pedri es un jugador imprescindible para Flick. El alemán ya explicó la pasada temporada que apenas le daba descanso porque el canario necesitaba jugar. Sigue igual este curso. Ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado el Barça este curso. Solo descansó nueve minutos ante el Valencia cuando el partido ya estaba decidido. Desde que llegó el técnico alemán al banquillo azulgrana, el canario ha olvidado las lesiones.

No estará en París este lunes, pero el jugador azulgrana sabe que podrá gozar de la gala durante muchos más años. Solo tiene 22 años y es ya uno de los mejores centrocampistas del mundo. Lo demuestra en cada partido, como en Newcastle, en el que recogió la admiración de algunas leyendas del fútbol. “Es mi nuevo jugador favorito”, decía sobre él Paul Scholes, exjugador del Manchester United. “Es el jugador que más se parece a Laudrup”, afirmaba Thierry Henry, uno de los más grandes del mundo del fútbol. Si sigue así, posiblemente vaya un día a París a recoger el Balón de Oro.