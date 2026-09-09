Pedri y la surrealista anécdota de sus primeros días en el Barça: "Nos quedamos por ahí disimulando"

Pedri creció entre tapas, fotos del Barça y partidos vistos en la sala VIP del restaurante familiar en Tenerife. Allí, mientras su abuela servía platos y su padre mantenía vivo el negocio, él chutaba la pelota contra la pared del sótano. Aquella infancia marcada por el club azulgrana parecía un sueño demasiado grande… hasta que dejó de serlo.

Su padre, que renunció a su propia carrera como portero para sostener el restaurante, siempre le repetía una promesa: algún día sería su asistente personal, viajando con él por el mundo para que no se olvidara las medias. Cuando Pedri fichó por el Barça, cumplió la broma: "Papá, vas a tener que asegurarte de que no me olvido las medias del Barça".

De la prueba fallida en el Madrid al salto definitivo

Antes de llegar al Camp Nou, Pedri vivió una semana dura en la academia del Real Madrid. Solo en un hotel, sin rutina ni compañía, terminó siendo devuelto a casa. Lo recuerda como una "cura de humildad", aunque en su pueblo lo tomaron con humor: "Tu abuelo nunca hubiera permitido que jugaras en el Madrid".

Pedri de pequeño / Archivo

Aquella experiencia fue el preludio de su explosión en la UD Las Palmas, donde el Barça llamó a su puerta.

El día que abrió la puerta… y apareció Messi

El primer entrenamiento en la Ciutat Esportiva fue surrealista. Pedri y su hermano llegaron en taxi, vestidos ya con la ropa del Barça por las restricciones del COVID. Tras identificarse en la caseta de seguridad, el canario abrió la puerta del área de jugadores.

Pedri felicita a Messi en un duelo ante el Getafe / Enric Fontcuberta / EFE

La escena quedó grabada para siempre: "Literalmente, la primera persona que vi fue Leo. Estaba de pie frente a mí. Me quedé sin palabras. Intenté presentarme. No sé qué dije. Solo sonrió y me dijo que me relajara y entrara al vestuario".

Aquel primer encuentro con Messi fue apenas el comienzo. La admiración que Pedri sentía por sus nuevos compañeros hizo que durante los días siguientes le costara incluso dar el paso de entrar al vestuario.

El hielo roto por Leo y Jordi Alba

Pedri había llegado al Barça prácticamente al mismo tiempo que Trincão, y los dos compartían la misma sensación de vértigo. "Llegué en el mismo momento que Trincão, y durante unos cuantos días, nos quedamos en el gimnasio después del entrenamiento, porque nos daba demasiada vergüenza entrar en el vestuario con todas aquellas leyendas: Busquets, Piqué, Jordi, Leo…".

El gimnasio se convirtió así en su refugio. La excusa era prolongar el entrenamiento, aunque en realidad trataban de retrasar el momento de enfrentarse a aquella nueva realidad. "Nos quedamos por ahí disimulando como si estuviéramos haciendo estiramientos eternamente. Creo que nunca había ganado tanta flexibilidad".

Cualquier cosa servía para hacer tiempo. "Hacíamos abdominales, nos atábamos bien los cordones de las botas o simplemente comentábamos cómo había sido el entreno aquel día". Más que incomodidad, lo que sentían era incredulidad por estar compartiendo espacio con algunos de los mejores futbolistas de su generación. "Estábamos alucinando solo con estar allí".

La situación, sin embargo, no pasó desapercibida para Messi. Un día, el argentino se acercó a los dos jóvenes y decidió acabar con aquella timidez. "Al final Leo se nos acercó un día. Se debió dar cuenta de lo que estaba pasando, y dijo: 'Eh, ¿qué hacéis aquí? Venid dentro con nosotros'".

Messi no se limitó a invitarlos a entrar. También los acompañó y les indicó dónde podían colocarse dentro del vestuario. "Leo nos llevó al vestuario y nos mostró dónde sentarnos". Para Pedri y Trincão, aquel momento resumía perfectamente la distancia que todavía sentían entre ellos y las estrellas con las que acababan de empezar a compartir equipo.

"Éramos como dos cachorritos". Y la escena todavía queda más definida en una última frase que resume la mezcla de respeto, nervios e incredulidad de aquellos primeros días: "¿Aquí? ¿Puedo sentarme aquí?".

Aquel gesto de Messi terminó de romper el hielo y ayudó a Pedri a integrarse en un vestuario que, apenas unos días antes, le imponía tanto que prefería esconderse en el gimnasio.

Pedri de pequeño / Archivo

Aquel joven que temblaba ante Messi es hoy uno de los líderes del Barça y pieza clave de la selección campeona del mundo.

Su historia, marcada por la humildad familiar, la caída en Madrid y el abrazo de Messi en su primer día, explica por qué Pedri se ha convertido en mucho más que un talento: es el heredero natural de una forma de entender el fútbol.