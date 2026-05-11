FAMOSOS
Pedri presenta a su nueva novia tras ganar la Liga
El mediocentro del FC Barcelona celebró el título con sus seres queridos
La temporada de Pedri ha vuelto a ser fascinante. El canario recuperó su mejor versión y volvió a convertirse en una pieza fundamental en el centro del campo del FC Barcelona. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el mediocampista ha sido uno de los grandes pilares del equipo azulgrana en la conquista de la Liga, lograda a falta de tres jornadas para el final.
El conjunto azulgrana puso el broche final a la competición con una victoria ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El encuentro quedó prácticamente sentenciado en los primeros minutos gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, lo que desató la euforia en la grada culé. Durante todo el partido, la afición azulgrana convirtió el estadio en una auténtica fiesta, coreando cánticos como "Vinicius, balón de playa", "¡Que se peguen!" y el ya mítico "¡Campeones, campeones!".
Tras el pitido final de Hernández Hernández, los jugadores culés desataron la euforia sobre el césped del Spotify Camp Nou. Pocos minutos después, los familiares de los futbolistas bajaron al terreno de juego para celebrar también el título y fue allí donde Pedri dejó un momento único al presentar oficialmente a su nueva novia, Alejandra Dorta.
Las cámaras de DAZN captaron el emotivo momento en el que el '8' del Barça abrazó a su madre, María Rosario López, donde le dio el pequeño trofeo de la Liga para después acercarse a saludar a su novia con quien se besó apasionadamente delante de los banquillos del Spotify Camp Nou.
Fue la primera vez que Pedri compartió públicamente un gesto tan especial con su nueva pareja, a pesar de que ya se les había visto juntos anteriormente.
El periodista Javi Hoyos compartió el vídeo del futbolista canario con Alejandra en sus redes sociales, donde explicó que "es la primera vez que Pedri saca a su novia públicamente al campo".
La primera muestra del romance
La vida del '8' del conjunto azulgrana siempre genera interés mediático, aunque él se ha mostrado muy discreto. Por ello, se conocen muy pocos detalles sobre su relación con Alejandra. Sin embargo, se sabe que no ha sido nada fácil, pues han tenido varias idas y venidas.
El pasado mes de diciembre, el canario y Alejandra fueron los protagonistas de las finales del campeonato de Premier Padel celebradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona, al aparecer juntos en la grada, lo que supuso la primera prueba de que estaban manteniendo un romance.
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