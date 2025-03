Pedri: "Prefiero el triplete al Balón de Oro"

Pedri González aprovechó el día de descanso a la vuelta del compromiso con la selección ante los Países Bajos para presentar el libro 'Pedri y la leyenda de las botas de oro'. Una obra para el público infantil con el que se pretende potenciar los buenos hábitos alimentarios, con la ayuda también de Plátano de Canarias.

Pedri es la imagen de esta iniciativa didáctica con la que pretende poner su grano de arena para que los niños coman fruta y alimentos lo máximo sanos posibles pare su crecimiento. El libro estará a la venta la próxima semana y por Plataforma Ideal. Pedri es el protagonista de este cuento en el que el futbolista se ha volcado por completo y su familia también tiene mucho peso.

El jugador también habló de la actualidad del FC Barcelona y de la selección. Pedri recordó su juego "callejero, de divertirte, como hago en los estadios ahora" y que no le tiembla el pulso en los momentos cruciales como el penalti decisivo lanzado ante los Países Bajos. "Sin Unai Simón tampoco lo hubiera conseguido, es todo una cuestión de equipo", reflexionó.

De su situación personal recalcó que "es uno de los momentos que más disfruto, con la confianza que tengo y continuidad. Los compañeros me lo ponen muy fácil, queda seguir disfrutando y ganar".

Osasuna

Sobre el partido ante Osasuna indicó que "lo único que queda es recuperar para jugar el jueves, ahora tenía muchas ganas de presentar el libro para los más jóvenes. La alegría de ayer con la selección hace que todo se recupere mejor de cara al jueves".

Del penalti decisivo reveló que "pensaba antes donde iba a chutar, lo pensé desde que el árbitro pitó el final y tuve una gran felicidad. Pero Unai fue el gran héroe de la tanda. Sobre todo siento felicidad y me acuerdo de los momentos malos superados".

Pedri, en el acto celebrado en la Casa del Libro / Valentí Enrich

Sobre el triplete fue prudente porque "quedan muchos partidos, ahora se juega todo, puedes perder tres partidos y quedar fuera. Quedan los partidos más bonitos, que gustan jugar y ¿por qué no soñar con este triplete?".

Pedri no puso excusas y entiende que "es complicado recuperar con menos de 72 horas, cada vez hay más partido, el calendario apretado está apretado y hay que buscar fechas. Es una solución difícil, se pierde intensidad en el nivel de juego, aunque hay que aceptarlo y que vaya lo mejor posible".

Balón de oro

A nivel personal fue rotundo al afirmar que "prefiero ganar el triplete antes que el Balón de Oro, si viene que sea así con títulos colectivos. Estar ahí es lo quieres, pero prefiero ganar todos los títulos".

Flick ha apostado por darle muchos minutos y así ha logrado eliminar las lesiones. "Aunque parezca raro, me gusta más jugar que parar, si paro una semana siento que el cuerpo está menos descansado, me siento más cómodo con continuidad, es más complicado recuperar si paro"

Respeto para Iñigo Martínez

De sus compañeros dijo que "Lamine Yamal es un espectáculo y hay que cuidarlo, que se divierta durante mucho tiempo"., mientras que cerró la polémica con Iñigo Martínez subrayando que "le faltaron el respeto, lo dijo Unai, cuando un jugador se lesiona, pasan estas cosas, a mí me pasó una vez cuando no vino a la selección y decían que me tiraba del barco para no ir. Iñigo es un profesional dentro y fuera del campo".

Pedri dedicó un libro a los lectores de SPORT / Valentí Enrich

El momento curioso fue al referirse a la posible renovación de Szczesny. "Me gustaría que siguiera, me cae muy bien, es muy gracioso, no le puede la presión en ningún momento. Ha tenido un nivel espectacular, siempre le digo que es muy grande y es complicado marcarle un gol. Me divierto con él dentro y fuera del campo"

De su posición insistió que "prefiero jugar como ocho, recibiendo y tocando más el balón, pero respeto las decisiones del seleccionador que por algo es que manda".

Para finalizar, Pedri dijo sin tapujos que "firmaría la final Barça-Madrid en Múnich, no hay tener miedo,significaría que estamos en la final. A todos los aficionados les gustaría, eso diría que estamos en la final y es lo importante".