Otro Pedri es posible: su nueva vida al lado de Rodri

La jugada terminó con el aplauso de Mestalla y el asombro de quienes seguían el encuentro desde casa. Rodri se quedó atrincherado cerca del área de Joan Garcia y, con seis gestos, solventó la presión del Valencia y aclaró el juego hasta enviar un balón limpio a Fermín, con metros por recorrer.

La secuencia fue una demostración de la autosuficiencia del mejor mediocentro del mundo. En una situación que invitaba a quitarse el balón de encima, Rodri paró el tiempo, mantuvo la calma e imprimió el control que le pide Flick. En su primera titularidad, el MVP del último Mundial le cambió la vida a Pedri, que ahora puede jugar sin retrovisor.

Su presencia multiplica todo el engranaje ofensivo del Barça porque todos los jugadores ganan altura a su alrededor. En Mestalla jugó como mediocentro único, aunque Espart, que ocupa muchos espacios interiores, le acompañaba en ocasiones, mientras Pedri y Fermín disfrutaban de la zona de tres cuartos.

Espart se ha convertido en el cuarto mediocampista y el extremo ha dejado de ser Balde, el lateral, para que Gordon sea quien abra el campo constantemente. Pero el impacto de Rodri también se notó en el trabajo defensivo. El ex del City apareció en la emergencia en las pocas ocasiones en las que el Valencia trató de pellizcar al Barça.

Un trabajo que permite al resto de mediocampistas ser más ofensivos y tener mayor seguridad a sus espaldas. "Se ha dicho que Rodri y yo no funcionamos, pero es muy cómodo jugar con él. Pocas veces pierde un balón y ayuda mucho en defensa", recordó Pedri sobre el debate de las últimas semanas.

"Nos vamos a ir entendiendo bien y, con partidos, todavía mejor". También Flick se mostró entusiasmado con las posibilidades de esta sociedad. Ya en las primeras jornadas destacó que, con los dos en el campo, el Barça ganaría control, uno de sus grandes objetivos para esta temporada.

'Masterclass' de Rodri ante el Valencia / Dani Barbeito / SPO

"Rodri es increíble"

Ayer Flick no pudo disimular la alegría de poder contar con un veterano así en una plantilla llena de futbolistas tan jóvenes. "Estamos felices de que esté en nuestro equipo. Puedes ver cómo todo lo que hace con la pelota tiene sentido y nos da estructura defensiva sin balón", empezó diciendo tras la goleada.

"Pero al final lo que quiero destacar es que Marc también está haciendo un gran trabajo. Creo que él tiene que ver esta situación como una oportunidad para mejorar. Rodri es increíble y no solo en el campo: es un líder absoluto en el vestuario".

La actuación de ayer empezó a despejar el debate de la compatibilidad entre Pedri y Rodri: los dos dirigieron un Barça que ha empezado la temporada con una autoridad sin precedentes.