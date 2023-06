El Pedri más personal

El futbolista de Tegueste se abre en una extensa entrevista con el diario 'El Día' (Prensa Ibérica) La popularidad, sus patrocinadores, la dieta, las Canarias... Pedri habla de todo

"Todo va mucho mejor. Mucho mejor de lo que soñé. Nunca imaginaba estar donde estoy ahora, pero sé que tengo que seguir trabajando porque quiero más títulos y llegar mucho más arriba", arranca Pedri en una extensa entrevista concedida a 'El Día', de Prensa Ibérica.

El de Tegueste, que se encuentra en su tierra desconectando del día a día en el Barça, reconoce que su vida ha cambiado mucho desde su irrupción en el fútbol profesional, pero que lo disfruta y lo está gestionando de la mejor forma que sabe: "Ahora todo es diferente. Antes iba por la calle y era uno más, por así decirlo. No me reconocía absolutamente nadie. Ahora sí tengo que evitar sitios donde hay mucha gente".

Pese a ello, tiene claro que se debe a sus seguidores: "Cuando me piden una foto me la hago encantado. Sobre todo cuando viene un niño pequeño a pedírtela. Para mí es un motivo de satisfacción que puedan tenerme como alguien apreciado o querido".

Lo más difícil, seguramente, es gestionar la popularidad, aunque Pedri tiene le receta para que nada se le suba a la cabeza y mantener esa sencillez que le caracteriza como persona. También le sirve para que no le afecte en negativo: "No leo mucho las cosas que se dicen, pero sí es verdad que no hay que creerse todo lo que publican. Es que salen mil informaciones y muchas ni son medio ciertas. De mí ya ni me acuerdo lo que han dicho. Tampoco me suelo centrar en lo que dicen, ni malo ni bueno. Prefiero estar tranquilo y centrarme en el trabajo, en el esfuerzo diario. En el camino, por así decirlo".

Piropos de leyendas

Eso sí, hace alguna excepción cuando los elogios vienen de personas como Lineker o Valdano, por ejemplo: "Está claro que cuando te viene de alguien con tanta experiencia y prestigio sí te llena y te inspira", aunque insiste en que "tampoco te tienes que venir muy arriba, ni creértelo demasiado. Porque luego la caída es más fuerte", asegura con grandes dosis de sentido común.

De ahi que, cuando aseguran de él que marcará una época, no pierde la cabeza, en gran parte porque tiene gente a su lado que mantiene la calma: "No, la verdad es que no. Al no centrarme en los comentarios de fuera, estoy tranquilo. En eso me ayuda mucho mi hermano Fer, que me dice que me centre solo en el juego".

Echa de menos Las Canarias

Cada vez que tiene la oportunidad, se desplaza a su tierra para disfrutar de todo lo que le ofrece: "La comida se echa de menos muchísimo, porque en el fútbol profesional cada vez es más frecuente que se controle la alimentación al máximo". Y reconoce que "me han puesto a dieta. Y eso es una faena (ríe)".

Pedri posa junto a unos plataneros | ANDRÉS GUTIÉRREZ (EL DÍA)

Aunque, lo que más echa de menos no tiene nada que ver con la comida: "Sobre todo ahora hay una cosa que hacía mucho de pequeño y ya no puedo hacer. No puedo ir a la cancha a jugar un partidillo con los amigos, que es algo que disfrutaba mucho. No puedo por motivos obvios. Es algo que ya no me puedo permitir". Una pena.

Embajador de su tierra

Pedri reconoce que en el vestuario le preguntan por las Islas Canarias y que, cuando eso ocurre, la respuesta siempre es la misma: "Sí que hago de embajador en serio, eh. Algunos me han preguntado, sobre todo en el equipo. Les digo que las Islas son el mejor sitio posible para disfrutar de unos días de desconexión o de vacaciones. Venir aquí es garantía de pasárselo bien. Para mí, Canarias es un paraíso".

De hecho, uno de sus patrocinadores es 'Plátano de Canarias': "Es un honor. En el caso de Plátano de Canarias, desde el primer momento que me llegó la propuesta sabía que diría que sí. Es un producto de mi tierra y tenía muy claro que lo iba a apoyar". Seguramente, el mejor productor de su tierra se llama Pedri.