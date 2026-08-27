Pedri (23 años): "Cuando era pequeño, una profesora de Educación Física le dijo a mi padre que me apuntara a tenis porque me veía condiciones"

A pesar de su corta edad, Pedri es hoy uno de los mejores centrocampistas del planeta. Su talento, su capacidad para interpretar el juego y una madurez impropia de alguien de 23 años lo han convertido en una pieza imprescindible tanto para el Barcelona como para la selección española. Pero su historia no siempre estuvo destinada a ser la de un futbolista.

Nacido en Bajamar el 25 de noviembre de 2002 y criado en Tegueste, Pedri creció en un entorno donde el fútbol era casi una tradición familiar.

Su abuelo fundó en 2004 la Peña Barcelonistas de Tenerife, un espacio que el propio jugador visitaba de niño para ver los partidos del Barça junto a su padre. Aquellas tardes, rodeado de fotos de aficionados que habían viajado al Camp Nou, alimentaron un sueño que parecía demasiado grande para un niño de un pequeño pueblo tinerfeño.

La profesora que quiso convertirlo en tenista

Durante su etapa escolar, una profesora de Educación Física detectó en él habilidades para otro deporte. "Cuando era pequeño, una profesora de Educación Física le dijo a mi padre que me apuntara a tenis porque me veía condiciones", recordó el jugador en Radio Marca Tenerife. La recomendación, sin embargo, nunca prosperó. Pedri tenía una convicción absoluta: quería jugar al fútbol y solo al fútbol.

Pedri de pequeño / Archivo

La anécdota, que hoy parece casi cómica, revela hasta qué punto su determinación fue clave. Si aquella sugerencia hubiera tomado forma, el mundo del fútbol habría perdido a uno de sus talentos más influyentes. Y el tenis, quizá, habría ganado a un jugador con un futuro prometedor. Pero Pedri no dudó. Su pasión estaba en el césped, no en la pista.

Primeros pasos en Tegueste y salto a la élite

Pedri comenzó a jugar en la Unión Deportiva Tegueste, donde ya destacaba por su visión de juego. Más tarde pasó al Juventud Laguna, donde su evolución fue tan rápida que en 2018 se probó en el Real Madrid. La prueba no terminó en fichaje, pero tres meses después la Unión Deportiva Las Palmas lo incorporó a su cantera.

Pedri de pequeño / Archivo

En verano de 2019, con solo 17 años, el club le dio ficha profesional y lo sumó a la pretemporada del primer equipo. Su debut en Segunda División confirmó lo que muchos intuían: aquel chico tenía algo distinto. Su manera de tocar el balón, su inteligencia táctica y su capacidad para decidir jugadas con una simple pausa llamaron la atención de los grandes clubes.

El fichaje que cumplió un sueño familiar

El 2 de septiembre de 2019, el FC Barcelona cerró su fichaje para la temporada siguiente. Para Pedri, aquello era mucho más que un contrato. Era la materialización de un sueño que había repetido desde niño. "Mi sueño siempre ha sido poder jugar en el Barça y llevar el número ocho", confesó. Su madre lloró al conocer la noticia; su padre no podía creerlo.

El joven tinerfeño llegó al Camp Nou con humildad y ambición. En pocos meses se convirtió en titular indiscutible, en referente del juego y en símbolo de una nueva generación de futbolistas españoles.

Campeón del mundo y referente global

En 2026, Pedri alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera: se proclamó campeón del mundo con la selección española. Su actuación en el torneo fue decisiva, consolidándolo como uno de los centrocampistas más completos del fútbol actual.

Hoy, con solo 23 años, su trayectoria confirma que eligió el deporte correcto. La recomendación de aquella profesora quedó en una simple anécdota que, de haber prosperado, habría cambiado por completo la historia de uno de los jugadores más influyentes de su generación.

Pedri eligió el fútbol, se centró en crecer, en perfeccionar su juego y en cumplir el sueño de representar a España en el Mundial que terminó levantando. Su historia demuestra que, a veces, la intuición de un niño es más fuerte que cualquier consejo externo.