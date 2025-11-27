Pedri hace una parte del entrenamiento con el grupo y apunta al Alavés

Buenas noticias para Hansi Flick. Pedri ha realizado parte del entrenamiento con el grupo a dos días del partido liguero ante el Alavés en el Spotify Camp Nou.

El técnico suspendió la sesión de ayer tras aterrizar a Barcelona a las 04.30 de la madrugada, aunque varios jugadores se ejercitaron de manera voluntaria, entre ellos Pedri, pero este jueves ha regresado la normalidad.

El equipo se ha ejercitado a las 11.00 horas y lo volverá a hacer mañana, día de previa, así que Pedri podrá sumar tres sesiones, si contamos la voluntaria de ayer, con el grupo. A partir de aquí Flick deberá decidir después der escuchar al futbolista y a los servicios médicos, si Pedri está para entrar en la lista para competir el sábado. Las sensaciones ahora mismo son positivas para que pueda disputar algunos minutos.

La gran duda ahora es ver qué mediocampo alineará Flick ante el Alavés. En los dos últimos encuentros ha apostado por Eric como mediiocentro, aunque el sábado tiene números de volver a la defensa.

En la sesión también ha participado un Raphinha, que ya jugó minutos ante el Athletic y frente al Chelsea en el último encuentro. Es por eso que ya no se puede descartar que sea titular este mismo sábado. Su regreso cambia la situación de Rashford, que estaba siendo el titular en la banda izquierda hasta que sufrió una gripe. El británico no entró en la lista ante el Athletic y solo jugó la segunda mitad en Stamford Bridge. Flick sigue recuperando futbolistas y ahora mismo los únicos lesionados son Gavi y Ter Stegen.