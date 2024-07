Pedri, optimista con su lesión de la rodilla

Durante la eliminatoria de los cuartos de final de la Eurocopa entre la selección española y Alemania, en los primeros compases del encuentro, se produjo una fea entrada de Toni Kroos sobre Pedri, que le provocó un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda. El canario tuvo que ser sustituido y se perdió las semifinales ante Francia y la final contra Inglaterra.

La previsión es que el futbolista esté de baja alrededor de cinco semanas, por lo que llegaría muy justo el inicio de la temporada oficial con el Barça. Recordamos que el conjunto blaugrana se estrena contra el Valencia en Mestalla el próximo sábado 17 de agosto a las 17:30 horas.

En una conversación mantenida a través de la plataforma 'The Residency', que permite a los aficionados chatear en directo con algunos futbolistas -Pedri, entre ellos-, el canario se refirió sobre el estado de su lesión.

"Me siento mejor cada día. Acabo de empezar las vacaciones, pero todos los días entreno para recuperarme y empezar la temporada a tope. En un primer momento, supe que me había hecho algo que me iba a impedir seguir jugando. Los primeros días fueron duros, sobre todo porque no pude ayudar a la selección en las semifinales y final de la Eurocopa, pero el equipo estuvo top y ganamos igualmente. Aproveché esos días para apoyar a mis compañeros y trabajar con los fisios en el inicio de la recuperación", dijo.

También le preguntaron por la posibilidad del fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona: "No tengo respuesta para esa pregunta. Lo que está claro es que sería un grandísimo fichaje para el Barça. En la Euro se ha visto de lo que es capaz”, respondió.

También, entre el resto de mensajes, rescatamos cuáles son los próximos objetivos de Pedri en su carrera como futbolista: “No puede imaginar ese sentimiento. Es el sueño que todo niño que juega a fútbol quiere cumplir. Ya gané una Liga con el Barça y una Euro con España. Ahora, a por la Champions y el Mundial. ¿Por qué elegir entre Champions o Mundial? Sería como elegir entre papá y mamá”, añadió.