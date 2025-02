Pedri y Olmo animaron a Morata para seguir en la selección

Álvaro Morata está afrontando una nueva etapa en su vida en el Galatasaray turco. El capitán de la selección española dejó el Milan para probar una aventura que, de momento, le está resultando satisfactoria. Así lo ha manifestado en una entrevista publicada por el diario 'Marca'.

Morata destacó que la unión entre "la familia" de la selección española fue vital para reencontrarse consigo mismo. El delantero explicó que en muchas ocasiones hacía de escudo para sus compañeros y se está notando en la influencia que tiene en sus compañeros.

Dos de ellos, del FC Barcelona, como Pedri y Dani Olmo se preocuparon por él cuando insinuó que quizá dejaría la selección tras la Eurocopa. Así lo explica el ariete español: "Cuando hice esa entrevista (El Mundo) Pedri y Dani Olmo me dijeron que les gustaría que estuviera con ellos. Eso me animó a seguir porque al final siempre estaría en la selección, toda mi vida, pero hay momentos en los que se sufre, pero ya me he recuperado de esa etapa. Solo disfruto con la selección".

Morata celebrando la Eurocopa conquistada en Berlín / Martin Meissner

De la selección afirmó que es una experiencia increíble en su carrera profesional. "Es maravilloso, todo fantástico, un grupo increíble, con un staff y una expedición increíbles. Todas las personas que estuvieron, con el cargo que tuvieran, estaban metidas de lleno en una misión y objetivo, que cada día que pasaba se iba haciendo realidad", en relación a la Eurocopa conquistada en Berlín.

El mono de trabajo

Morata asumió en el torneo alemán tener que llevar a cabo un trabajo que no le permitía el lucimiento personal, aunque no le afectó en su autoestima: "A algunos nos tocó aceptar otro papel, menos vistoso como el meter muchos goles, como es mi caso. Tenía que correr más que nadie y asumirlo. Éramos muy fuertes en muchas cosas, pero tenía que trabajar para el equipo".

La prioridad de Morata era "quitarme la espina de la Eurocopa anterior, en la que llegamos a semifinales y ahora ganarla. Me cambió la vida. Cada vez que estoy triste me pongo fotos y videos de la Eurocopa". El futbolista del Galatasaray había disputado la Eurocopa del 2016 y la del 2021. Esta última con Luis Enrique en la que España cayó en semifinales en Wembley ante Alemania y Morata falló un penalti en la tanda.

En cualquier caso, Morata recalcó que jugar con España "lo es todo, es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un futbolista. Cualquiera que se haya puesto la camiseta lo dirá. Algo increíble".