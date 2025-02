Pedri, nuevo embajador del Fundació Barça Genuine

Pedri se presentó por sorpresa en el entrenamiento del jueves del Fundació Barça Genuine para presentarse como nuevo embajador Fundació Barça Genuine. Todos los integrantes del equipo le recibió con una cálida bienvenida y se animaron mutuamente.

El canario disfrutó del momento, siempre con una sonrisa, participó activamente en el entrenamiento y se sumó a los rondos con el resto de jugadores y jugadoras, y también charló unos minutos con la plantilla antes de hacerse una fotografía de grupo para escenificar que es el nuevo embajador del Fundació Barça Genuine.

Agradecimiento sincero

Pol, Marc y Manel tomaron la palabra en el corro y agradecieron a Pedri su predisposición y le dejaron claro que “es un referente para todos ellos y es un orgullo que ya forme parte de la gran familia que es el proyecto Genuine”. También aprovecharon para desearle que “mucha suerte y títulos” en el primer equipo en este tramo final de la temporada. También habló Sasha para los medios del Club reconociendo que había sido una gran sorpresa para todos y un “momento único”.

Pedri, como no podía ser de otra forma, correspondió con la misma moneda. "Me han demostrado que son chicos y chicas muy agradecidos, sé que lo están haciendo muy bien y les he animado a seguir esforzándose por conseguir todos los objetivos que se propongan", explicaba Pedri. "Es un placer poder contribuir de alguna manera desde nuestra perspectiva a hacerles un poco más felices a todos y a todas poner nuestro granito de arena en un proyecto que da sentido al Més que un Club", remarcaba el centrocampista canario del primer equipo.

Los embajadores del Genuine

Pedri toma el relevo de Araujo como embajador del Genuine y lo hace de la mano de Cata Coll, que en breve también hará un encuentro con el equipo. Antes de ellos dos, el equipo ya había tenido como embajadores al ya mencionado Araujo, y también a Sergi Roberto y Piqué; y a las jugadoras Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mapi León.

El Fundació Barça es segundo en LaLiga Genuine a un solo punto del Espanyol a falta aún de dos fases por disputarse. Este año el exjugador de hockey Sergi Panadero ha tomado las riendas del proyecto, con el apoyo de los responsables de las secciones amateurs del Club, Ramon Cabañas y Gaby Cairo, que también estuvieron presentes en el encuentro con Pedri.