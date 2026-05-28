Pedri: "Puedo escuchar a cualquiera, pero no voy a cambiar al Barça por nada"

Pedri está viviendo un sueño en el FC Barcelona. El centrocampista canario ha realizado una declaración de amor al club blaugrana en una entrevista muy personal en 'Radio Club Tenerife' de la 'Cadena SER' en la que ha dejado claro que no se plantea cambiar de aires y que quiere seguir muchos años en el Spotify Camp Nou.

"Al Barça no lo voy a cambiar por nada. Puedo escuchar a cualquiera, pero para mí el Barça es lo mejor que hay. Es lo que he vivido y soñado desde pequeño, no lo voy a cambiar ahora. Puede parecer de película, pero es que mi abuelo fundó una peña del Barcelona y es ahí donde yo veía los partidos. Ahora, soy yo el que juega. Es un poco increíble, pero es la historia de un sueño cumplido", ha explicado en 'Fútbol con acento canario'.

"Cuando te dicen que hay otros equipos interesados siempre escuchas, pero en mi interior estaba pensando que era el Barça donde quería quedarme", ha añadido sobre los momentos de su carrera en los que ha tenido pretendientes. "He vivido el Barça desde pequeño y no lo voy a cambiar", ha insistido.

El de Tegueste ha recordado cómo se gestó su llegada al equipo culé: "Mi padre habló con mi representante y me dijo: 'Hay varios clubes interesados, pero en cuanto te diga el nombre de un club, no me dejarás decir más'. El Barça fue el primero que mencionó, así que le dije: 'Vale, no hace falta que digas más, quiero ir al Barça'".

Preguntado por sus objetivos a corto plazo como futbolista, Pedri no ha dudado en afirmar que sueña con "un Mundial y una Champions". "Son dos títulos que todo el mundo quiere tener en sus vitrinas", ha confesado. A título personal, aunque siempre prioriza "los resultados del equipo", ha vuelto a apuntar que quiere mejorar sus números de goles y asistencias: "Todos los años lo digo, sé que lo tengo que hacer. Debo tomar consciencia de lo que tengo que hacer para evolucionar".

"No me gusta perder ni a la Play"

Sobre sus hábitos, el '8' ha dado más importancia a "ver mis propios partidos cuando me pasan los vídeos con y sin balón" que al gimnasio, aunque "es obvio que tienes que mantener una rutina". También ha dicho que es muy competitivo y que no le gusta perder "ni a la Play". "Siempre quiero ir a por el título más grande, pero Gavi es más competitivo que yo. Cuando pierde se enfada más que yo".

Entre otras cuestiones, Pedri ha declarado que lo peor que lleva de la fama es "que se digan cosas que no son ciertas sobre mí". "No puedes responder a todo porque si lo haces estarás todo el día defendiéndote, pero es algo que no me gusta", ha sentenciado.