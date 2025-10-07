Pedri también manda en España

Pedri González se ha echado al Barça a las espaldas en este inicio de temporada. El jugador ha dado el paso adelante que quería Hansi Flick para ser el líder del equipo y, a sus 22 años, también le corresponderá coger todavía más galones con la Roja.

Las bajas de Rodri y Fabián lo dejan como el hombre encargado de llevar la manija, junto a Zubimendi y Mikel Merino. Aunque De la Fuente lo prefiere de media punta que de centrocampista nato, Pedri ha encontrado una buena conexión con Merino para intercambiarse los papeles en el campo con un alto rendimiento por parte de los dos futbolistas.

En este 2025, Pedri ha marcado 3 goles y repartido 3 asistencias con la selección, mientras que Merino ha anotado 6 goles, incluido un 'hat-trick' en el último encuentro frente a Turquía.

España afronta ahora dos nuevos compromisos internacionales de manera oficial: frente a Georgia el sábado en Elche, mientras que se mide a Bulgaria el próximo martes 14 de octubre en Valladolid. Dos partidos en los que Pedri será el dueño del timón.

Una gran racha

El de Tegueste está exhibiendo un nivel impresionante con el Barça y la selección. Bajo la dirección de Luis de la Fuente no ha perdido en ninguno de los 20 partidos que ha disputado. Esto quiere decir que su última derrota con España fue en diciembre del 2022 en el Mundial de Qatar ante Japón (1-2) todavía con Luis Enrique en el banquillo.

La selección caería con Marruecos tras un empate sin goles frente a Marruecos y el otro tropiezo también fue con empate contra Portugal (2-2) en la final de la UEFA Nations League de este 2025 en Alemania.

Pedri hace magia con la selección española y el Barça / Pablo Garcia / RFEF

Por tanto, sin contar los lanzamientos de penaltis ya fuera de tiempo, Pedri no ha estado presente en los partidos en que España ha perdido, como fueron frente a Escocia en la clasificación de la Eurocopa del 2024 y el amistoso ante Colombia (1-0) disputado en el Olímpico de Londres.

Pedri cogió la manija en la preparación y disputó la Eurocopa del 2024 hasta que una entrada de Toni Kroos lo dejó fuera del torneo en los cuartos de final disputados en Stuttgart.

Un 2025 impecable

El barcelonista volvió a hacerse con las riendas del equipo en la UEFA Nations League en la que España se clasificó de forma brillante en la liguilla para los cuartos de final en los que derrotó a los Países Bajos tras dos empates, por lo que la suerte se decidió en los penaltis y fue precisamente Pedri quien marcó el tanto definitivo desde los once metros.

Pedri demostró en el último parón que es el faro de la selección. El que fuera ya elegido en el mejor once de la Eurocopa del 2021 ha recuperado la línea de excelencia con la llegada de Hansi Flick al banquillo y la confianza que le ha transmitido Luis de la Fuente.

Pedri, junto a De Jong, en el España-Países Bajos de la UEFA Nations League / EFE

El riojano fue precisamente cuestionado en la Eurocopa por elegir a Pedri en la posición de media punta, pero De la Fuente siempre lo quiso en el campo y el futbolista le ha respondido de forma excelente.

El Mundial está ya en perspectiva y Pedri será uno de los grandes cracks de la selección. De sus botas dependerá en un alto grado la suerte de España en el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en verano del 2026.