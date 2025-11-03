FC Barcelona
Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPRO 2025
Ona Batlle, Alexia Putellas y Aitana son las tres jugadoras del Barça elegidas en el mejor once femenino
El FIFPRO World 11 Masculino y el FIFPRO World 11 Femenino de 2025 se conocieron este lunes 3 de noviembre tras las votaciones de más de 26.000 futbolistas profesionales que representan a 68 países de todo el mundo.
Con solo 18 años, el barcelonista Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven en ser seleccionado para el FIFPRO World 11, superando el récord de Kylian Mbappé en 2018, cuando el delantero francés entró en el equipo con 19 años.
Pedri es el otro barcelonista que le acompaña en un equipo donde manda el PSG con su título de la Champions League y ser finalista del Mundial de Clubes.
El once está conformado por Donnarumma (PSG/Manchester City), Hakimi (PSG), Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barça), Vitinha (PSG), Lamine Yamal (Barça), Mbappé (Real Madrid) y Dembélé (PSG).
En el mejor once femenino también hay presencia barcelonista barcelonista. En concreto, Ona Batlle, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. En el premio ha pesado mucho la victoria de Inglaterra en la última Eurocopa.
El once está compuesto por Hampton (Chelsea), Ona Batlle (Barça), Bright (Chelsea), Bronze (Chelsea), Williamson (Aarsenal), Chebbak (Badalona/Al Hilal, Marruecos), Alexia Putellas (Barça), Aitana (Barça), Barbra Banda (Orlando Pride), Kelly (Manchester City/Arsenal) y Russo (Arsenal)
En este sentido, la defensa Lucy Bronze ha hecho historia al conseguir su octava participación en el World 11, superando a la francesa Wendie Renard, que suma siete.
