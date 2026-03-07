Pedri: "Lo que tiene que hacer Lamine es no conformarse"

El Barça sacó adelante un triunfo de enorme valor en San Mamés tras imponerse por 0-1 al Athletic en un encuentro muy exigente desde lo físico y lo mental. El equipo azulgrana, todavía fatigado por la exigente eliminación copera, encontró en la segunda mitad la chispa necesaria para decidir el partido gracias a la entrada de Pedri y al talento de Lamine Yamal.

El centrocampista canario saltó al terreno de juego tras el descanso en lugar de Marc Bernal y fue determinante en la acción que resolvió el choque. Con su habitual claridad en el último pase, filtró un balón que dejó en ventaja a Lamine, quien culminó la jugada con un gran disparo a la escuadra para firmar el único tanto de la noche.

Tras el encuentro, Pedri analizó el triunfo en declaraciones a Movistar+ y reconoció que el equipo llegaba con un desgaste importante. “Veníamos de una cosa dura: queríamos remontar en la Copa y no pudo ser por un gol. También veníamos muy cansados y era importante ganar. Yo llegaba muy justo”, explicó el internacional español, que pese a no estar al cien por cien físicamente terminó siendo decisivo en el tramo final del partido.

El mediocentro admitió que el Barcelona no completó su mejor actuación con balón y que todavía hay aspectos que mejorar de cara al próximo compromiso europeo. El conjunto azulgrana se enfrentará el martes al Newcastle United y Pedri fue claro al señalar dónde debe crecer el equipo. “No hemos movido el balón rápido de lado a lado y tenemos que ajustar cosas para el martes”, señaló.

Más allá de su asistencia, el canario quiso destacar el trabajo colectivo en la jugada del gol y subrayó la importancia del desmarque previo de Fermín López, que abrió el espacio necesario para que la acción prosperara. “Sin el movimiento de Fermín el gol de Lamine no se habría dado”, explicó Pedri, antes de elogiar la definición del joven extremo: “Luego la mete por la escuadra”.

El protagonista del pase decisivo también desveló el gesto que tuvo Lamine Yamal tras el partido. El extremo de 18 años se acercó a agradecerle la asistencia que terminó dando tres puntos de oro al Barcelona. “Lamine me ha dado las gracias por la asistencia”, contó.

Pedri, uno de los referentes del vestuario pese a su juventud, quiso aprovechar para enviar un mensaje de ambición sobre el futuro del atacante azulgrana, al que considera un talento en plena evolución. “Lo que tiene que hacer Lamine es no conformarse. Es muy joven y cada vez irá a más. Tiene que seguir trabajando y divirtiéndose en el campo”, afirmó.

La victoria permite al Barcelona pasar página tras la decepción copera y reforzar su confianza en uno de los estadios más exigentes de LaLiga. Con tres puntos trabajados en Bilbao y con Pedri volviendo a marcar diferencias en los minutos decisivos, el conjunto azulgrana ya centra su mirada en el importante desafío europeo del martes ante el Newcastle.

Casadó: "Lamine la pone increíble"

Marc Casadó destacó la importancia de sumar los tres puntos en un escenario siempre exigente. El jugador del Barça explicó que el equipo era plenamente consciente de la presión competitiva tras el resultado del Real Madrid en la jornada. “Lo importante era sacar los tres puntos. El Madrid ganó ayer y teníamos que hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Casadó subrayó que el equipo supo manejar el encuentro ante un rival intenso, aunque reconoció que hubo momentos en los que faltó algo más de claridad con el balón. “Hemos sabido competir, quizás nos ha faltado algo de control”, señaló el centrocampista.

El partido terminó decidiéndose en la segunda mitad gracias a una brillante conexión entre Pedri y Lamine Yamal, una jugada que Casadó no dudó en elogiar. “Qué decir de Pedri y Lamine: todo el mundo los disfruta desde fuera y desde dentro. Pedri se ha inventado una asistencia y Lamine la pone increíble”, comentó.