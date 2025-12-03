Pedri, el jugador más influyente de la Liga

Pedri González volvió al equipo titular del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid y su vuelta fue un bálsamo para el equipo culé. Su clase se dejó notar de manera impresionar para manejar el partido, asistir y aportar control. Nadie le puedo parar y el Barça solo sufrió un el último tramo cuando el tinerfeño tuvo que ser sustituido por descanso en el tramo final del encuentro.

Las sensaciones con Pedri en el campo y lo que contagia tanto a sus compañeros como al público son impecables. Las estadísticas confirman estas impresiones. Pedri es el futbolista de la Liga con más intervenciones en el juego, según el ranking del diario AS, con 1.178, superando a Álvaro Carreras, con 1.174 y Eric Garcia con 1.146.

Además, el de Tegueste es el futbolista que da más pases ha dado de la Liga, con 987 y 903 han sido certeros. Una precisión quirúrgica porque además no se trata de un defensa que da más pases en corto o asegura fundamentalmente el balón. Pedri debe arriesgar en muchos momentos con pases filtrados de enorme complejidad que solventa a las mil maravillas.

La estadística refleja que es el jugador con más pases en campo contrario, con 734, 668 de los cuales son acertados. En este apartado supera claramente a sus perseguidores, que nuevamente son Álvaro Carreras, con 585 pases en campo contrario (507 buenos) y Eric Garcia, con 571 pases (otros 507 bien dados).

MVP de la Liga

Pedri es el jugador de la Liga por excelencia. A nivel goleador es Kylian Mbappé con sus 14 goles, superando los meritorios 8 tantos de Ferran Torres, los mismos que lleva Lewandowski y el mallorquinista Muriqi. Pero a nivel de juego, nadie es capaz de fabricar un fútbol de la calidad y eficacia de Pedri.

El Barça acusó mucho su baja, como se vio en la debacle en Stamford Bridge (3-0) y el empate en Brujas (3-3). Dos resultados que han complicado mucho la clasificación para el Top 8 de la Liga de Campeones. En el campeonato doméstico, el equipo logró sobrevivir, aunque el juego no fue el mismo en las victorias, sobre todo, contra el Celta y Elche ya que el equipo estuvo mucho mejor ante el Athletic.

Pedri celebra con Olmo el segundo gol del Barça contra el Atlético de Madrid / EFE

Las soluciones que ha probrado Hansi Flick para cubrir la baja de Pedri no han podido alcanzar para olvidar al canario. Del mismo modo que Frenkie de Jong tiene más recambios en la posición de pivote, como Eric Garcia en los últimos partidos, pero también están Casadó o Bernal. No existe un futbolista que de segundo pivote en el inicio de la jugada aporte las soluciones de Pedri.

Fin de año decisivo

Por fortuna para el Barça, Pedri está de vuelta en un final de año crucial para llegar al 2026 en buena posición tanto en la Liga como en la Champions League. El encuentro más relevante es ante el Eintracht de Frankfurt el martes 9 de diciembre para apurar las opciones del Top 8 o, como mínimo, no tener que esperar más para figurar entre los 32 primeros equipos y disputar el play-off. Cabe recordar que este fue el camino que siguió el PSG el año pasado para ganar la máxima competición continental.

En la Liga, los partidos también son complejos ante el Betis y Villarreal, a domicilio, dos equipos que están en la parte alta de la clasificación luchando por los puestos de honor, mientras que recibe a un Osasuna intentando eludir el descenso.

El Barça también entrará en su primera eliminatoria de la Copa del Rey después de haber evitado las dos anteriores por su participación en enero en la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Pedri es fundamental para afrontar el final de año con garantías y mantener la cabeza de la clasificación, además de estar más tranquilos en la Champions League.