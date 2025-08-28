Pedri juega en otra Liga

Pedri González está manteniendo el altísimo nivel con el que jugó toda la temporada pasada. Las buenas sensaciones se ratifican con las estadísticas. No hay otro centrocampista como él capaz de dar pases buenos a sus compañeros.

Los defensas, cuyos pases son más sencillos y habituales, tampoco lo alcanzan, por lo que el de Tegueste es el futbolista de la Liga que mejor ha servido la pelota a sus compañeros con 215, según pública la web oficial de LaLiga.

El segundo puesto es ocupado por un central, Dean Huijsen, del Real Madrid, con 195 y el tercero también es para un zaguero, Marcos Alonso, del Celta, con 193, añadiendo que el cuadro vigués ha jugado ya tres jornadas contando el encuentro avanzado frente al Betis de este miércoles (1-1).

Pedri no solo construye, sino que también ayuda en defensa / EFE

Pablo Fornals, con 178, es el primer centrocampista que aparece en la lista, pero con el añadido del partido que disputó el cuadro bético en Balaídos. Igual ocurre con Altimira, con 151.

Hay que remontarse hasta el undécimo puesto para encontrar otro jugador de la medular que haya dado un alto número de pases, con los mismos 151 que Altimira, como es el madridista Federico Valverde.

La diferencia a favor de Pedri es de 64 pases respecto al madridista. Una barbaridad cuando solo se han disputado dos partidos de Liga.

El timón del Barça y de la Roja

Pedri es el timón del Barça y también lo será de la selección española para los próximos partidos frente a Bulgaria y Turquía, correspondientes a la clasificación para el Mundial del 2026.

Desde que Hansi Flick dio con la tecla al comprobar que a Pedri lo que mejor le sienta es acumular partidos y no rotar. La temporada pasada disputó 59 partidos y, por ejemplo, solo se perdió un encuentro de Liga. Este método le ha servido para sacar su mejor versión, además de un matiz táctico importante.

Pedri juega ahora más cerca del pivote que en sus inicios, por lo que tiene mucho contacto con el balón y se siente más a gusto. Todas las jugadas acostumbran a pasar por sus pies y, además, tiene una enorme capacidad para correr hacia atrás y ayudar en defensa en las recuperaciones.

Pedri se suma la próxima semana a la concentración de España / EFE

El futbolista, de solo 22 años, ya es uno de los capitanes del equipo y en el campo ejerce como líder. Su voz de mando se nota en un Barça que depende del tinerfeño para ofrecer su mejor versión.

El ejemplo más claro fue en el último partido en el Ciutat de València ante el Levante. No solo marcó el primer gol con un cañonazo desde fuera del área, sino que repartió juego de una manera brillante para comandar la difícil remontada.

Pedri es imprescindible para Hansi Flick y su concurso es básico para aspirar a todas las competiciones, en especial, la Champions League, que quedó pendiente del ejercicio anterior ante la dolorosa eliminación frente al Inter de Milán.