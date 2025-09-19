Pedri y De Jong, la masterclass de una dupla única: "La misma vibra que Xavi e Iniesta"

Inglaterra se fue a dormir fascinada con la dupla que formaron De Jong y Pedri en St. James' Park. "Genuine Xavi/Iniesta vibes. Effortless" ("auténticas vibras de Xavi e Iniesta. Sin esfuerzo") apuntó en Twitter una cuenta dedicada a la Premier League durante el encuentro. "Mi nuevo jugador favorito", publicó Paul Scholes en su cuenta de Instagram con una imagen del canario. "Pedri and De Jong ara a joy to watch" ("Pedri y De Jong son un placer de ver") destacó Jack Grealish.

Las portadas se las llevó Marcus Rashford, pero fue Pedri el que dejó una sensación de acontecimiento. Un genio al que Inglaterra no conocía tan de cerca: se perdió la vuelta ante el United en 2023 y no participó en la final de la Eurocopa ante Inglaterra por lesión. En St. James' Park transmitió la sensación de ir flotando, como si controlara el ritmo a su antojo, y los jugadores del Newcastle persiguieran sombras.

Lo resumió, aún asombrado con lo que acababa de vivir, Anthony Gordon: "No estamos acostumbrados a jugar contra futbolistas que saben mantener así el balón. Hemos jugado contra equipos top como City, Liverpool, Chelsea o Arsenal, pero la forma cómo pasan el balón sus mediocampistas, la manera como fluyen sus movimientos y combinaciones, nos han complicado mucho la presión. No es fácil venir a nuestro campo y hacer esto cuando somos tan físicos como hoy".

Tras el encuentro, Henry comparó a Pedri con Laudrup y el propio Frenkie, a la pregunta de si tenía que ganar el Balón de Oro Lamine o Raphinha, contestó: "¿Y Pedri?". Los dos fueron claves para bajar de revoluciones al Newcastle, que durante algunas fases del encuentro llevó el partido al ritmo frenético de la Premier.

De Jong lo logró con giros y conducciones que frustraban una y otra vez los intentos del Newcastle de recuperar el balón. Pedri, con la herramienta más indescifrable para el fútbol inglés: la pausa. El canario realizó dos regates, 3 tackles, ganó 9 duelos, tuvo una precisión en el pase del 91% y, además, sumó 6 recuperaciones. Una exhibición que tuvo su punto culminante en el tiempo añadido: cuando más quemaba el balón logró escondérselo a todo el Newcastle.

De Jong, por su parte, solo falló un pase de los 86 que realizó (99% de acierto) y recuperó 6 balones. Entre Pedri y Frenkie realizaron 190 pases por los 205 pases de todo el Newcastle. Cifras que subrayan la actuación dominante del doble pivote del Barça.

"La forma en la que conservan el balón ha sido una experiencia de aprendizaje. Son los mejores que he visto nunca con esta manera de jugar", recordó Anthony Gordon. No fueron Iniesta y Xavi, pero volvió el clásico take the ball, pass the ball volvió a resonar en tierras inglesas.