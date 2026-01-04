Pedri, el héroe silencioso

Pedri está siendo el mejor jugador del Barça de la temporada 2025/26. El canario completó una primera parte del curso brutal y, aunque en el tramo final de año se vio obligado a ausentarse cinco partidos por culpa de problemas musculares, en el derbi ante el RCD Espanyol volvió a dar una lección de jerarquía y autoridad. No lució su versión más brillante como prácticamente todo el equipo culé (Joan Garcia al margen), pero fue decisivo en la victoria del equipo de Hansi Flick en el estadio del rival ciudadano.

Y es que aunque el propio Joan Garcia por sus magníficas intervenciones bajo palos, Dani Olmo y Robert Lewandowski por sus goles y Fermín López por sus asistencias se llevaron la gran mayoría de elogios, la entrada de Pedri en el terreno de juego en el minuto 64 fue muy importante. No estuvo tan participativo ni preciso como es habitual en él en la circulación de balón y la construcción de ataques (registró 28 intervenciones, 17/21 en pases y 1/2 en envíos largos en 26 minutos, unos números 'humanos' para lo que nos tiene acostumbrados), pero deslumbró en una asignatura menos vistosa pero igual de importante: la defensa.

Pedri entendió lo que necesitaba su equipo para llevarse los tres puntos y, con un amplio despliegue físico, fue el héroe 'silencioso' del derbi con dos recuperaciones en las jugadas que acabaron con los dos tantos del Barça. 20 segundos antes del golazo de Dani Olmo, el tinerfeño desvió magistralmente con el tacón un centro lateral muy peligroso del Espanyol y oxigenó la salida de balón habilitando en la banda a Jules Koundé; tres minutos después, robó el esférico a Carlos Romero y provocó el saque de banda previo a la diana de la sentencia de Robert Lewandowski.

Además de estas dos recuperaciones, Opta también contabilizó a Pedri tres contribuciones defensivas, una entrada acertada y cuatro duelos ganados. No es ninguna novedad que el joven centrocampista se implique tanto en estas tareas, pues siempre lo ha hecho, pero en partidos espesos como el de este sábado en Cornellà-El Prat este tipo de aportaciones acabaron siendo decisivas.

Más allá de dar el susto tras recibir una entrada de un contrincante, a nivel físico Pedri dejó muy claro que está recuperado y preparado para ser importante en el intento de asalto del primer título de la temporada. Después de iniciar el año 2026 con una victoria de prestigio a domicilio ante uno de los equipos más en forma del fútbol español, el Barça y su director de orquesta están preparados para volver a reinar en Arabia Saudí.