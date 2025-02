Pedri: "Hemos dado con la tecla con los fisios y preparadores"

Pedri ha concedido una entrevista en el programa 'One to One' de Barça One en la que ha explicado sus sensaciones esta temporada. El canario ha asegurado que se encuentra en un gran momento y ha explicado algunas de las claves de su rendimiento.

"Para un jugador la confianza es muy importante y Flick te la transmite, confía en ti para que puedas hacer lo que sabes y además el tema de las lesiones ha quedado en el pasado", empieza diciendo. "Hasta el momento esta es la mejor campaña en el Barça, junto a la primera, pero se tiene que ver reflejada con títulos. Es la que me encuentro más cómodo".

El canario, además, ha explicado cómo le afectaron algunos comentarios que se hacían sobre él cuando la temporada pasada encadenaba lesiones. "Intentas aislarte de lo que se dice, pero si no lo escuchas tú te lo dicen los demás, que si sales de fiesta, que si no te esfuerzas en el gimnasio... Es mentira, no tienes que darle importancia, pero te afecta". En este sentido, ha explicado que, no es que ahora trabaje más tiempo, sino que lo hace de manera distinta. "Entreno lo mismo, he cambiado la manera, pero no el tiempo que le dedico", especificó.

Pedri subrayó que para un futbolista es muy difícil gestionar una situación como la suya la temporada pasada, cuando no sabes qué hacer para cambiar una mala dinámica de lesiones. "Cuando recaes en lesiones es muy difícil porque no sabes qué tocar, qué hacer, qué está mal en tu vida. Ha sido un proceso del que he aprendido mucho".

Un escenario muy diferente al de esta temporada, en la que está teniendo continuidad. El canario ha confirmado, además, un aspecto que ya destacó Flick: que para Pedri es mejor tener continuidad (y que descanse siendo sustituido en las segundas partes) que participar mucho de las rotaciones.

"La gente que entró a trabajar en el gimnasio me va mucho mejor para lo que es mejor para mi cuerpo. Y muchas veces prefiero seguir con el ritmo de competición que no parar de sopetón y no jugar hasta dentro de dos semanas. He tenido esa continuidad y ahora disfrutando. Me va mucho mejor su manera de entrenar, hemos dado con la tecla con los fisios y preparadores".